27-letni Mathieu van der Poel naj bi se sinoči okoli 22.40 razjezil na najstnici, stari 13 in 14 let, ki naj bi vztrajno trkali na njegova hotelska vrata in motili njegov počitek.

Pri tem naj bi najprej prišlo do verbalnega spora, potem pa očitno še fizičnega, saj naj bi Nizozemec eno od deklet porinil na tla, drugo pa ob steno, pri tem pa naj bi si odrgnila komolec.

Mathieu van der Poel abandons the worlds RR. What a couple of days he's had. Following reports on Sporza, New South Wales police have confirmed that a 27-year-old man was arrested and charged with common assault after an incident at the Dutch team hotel last night #Wollongong2022 — Sadhbh O'Shea (@SadhbhOS) September 25, 2022

Vodstvo hotela je poklicalo policiste, ki so Van del Poela sredi noči odpeljali na zaslišanje na policijsko postajo. Na prostost so ga izpustili ob plačilu varščine, so mu pa odvzeli potni list in ga povabili na dodatno zaslišanje, ki ga čaka v torek.

Kot je povedal v pogovoru za Sporzo pred začetkom današnje dirke, se je v sobo vrnil šele okrog 4. ure zjutraj, kar je seveda pomenilo, da bo preveč utrujen za današnje napore.

"Res je. Prišlo je do manjših nesoglasij. Šlo je za glasne sosede in glede tega so tukaj zelo strogi. Zgodaj sem se odpravil spat, a so otroci, ki so se znašli na hodniku pred mojo sobo, očitno čutili potrebo, da neprestano trkajo na moja vrata. Ko se je to zgodilo večkrat, sem imel dovolj. Nisem jih prijazno prosil, naj odnehajo. Nekdo je poklical policijo in odpeljali so me. V sobo sem se vrnil šele ob 4. uri zjutraj. To je prava katastrofa, a zdaj ničesar več ne morem spremeniti," se je zavedal že pred začetkom dirke, kamor se je pripeljal v družbi policije.

Sporza sicer poroča, da je Van der Poel vodji reprezentance zagotovil, da se najstnic ni dotaknil.

Kakorkoli, neprespanost in živčnost sta očitno terjali svoj davek. Nizozemec, ki je veliko stavil na današnjo dirko, je odstopil že po 35. kilometru.

Hier het statement van de lokale politie: pic.twitter.com/MiuIwV109u — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) September 25, 2022