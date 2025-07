Drama ene sekunde: Pogačar se je poslovil od rumene majice

V živo: Dirka po Franciji, 6. etapa

Cilj - Ben Healy (EF Education–EasyPost) je junak dneva. V dolgem begu je uspel prelisičiti še somišljenike, ki so dolgo časa bežali. Imamo pa tudi novega, starega lastnika rumene majice. Mathieu van der Poel, ki je bil tudi v begu, v zaključku pa ni mogel slediti tempu Healyja, je spet oblekel rumeno majico. Za vsega sekundo mu je to uspelo. Tadej Pogačar se je z ekipo odločil, da ne bo na vrat na nos lovil bega, saj v skupini osmih kolesarjev ni bilo takšnega posameznika, ki bi bil nevaren v luči skupnega boja za zmago na Touru.

QUEL NUMÉRO EN SOLITAIRE DE BEN HEALY !

Offensif dès le départ et initiateur de la bonne échappée, l'Irlandais d'EF Education-EasyPost a placé son attaque décisive à 42,5 km de l'arrivée pour remporter la 6e étape du Tour de France ! #TDF2025 pic.twitter.com/q7tUL1KSyX — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 10, 2025

Rezultati 6. etape

5,3 km do cilja - Ben Healy je na zadnjem kategoriziranem klancu dneva.

7 km do cilja - Še nekaj trenutkov loči Healyja do trenutka kariere, ki se lahko pohvali z eno etapno zmago na Giru d'Italia.

10 km do cilja - Velika zmaga Bena Healyja se obeta. Njegova prednost pred najbližjima zasledovalcema znaša 1:52. Mathieu van der Poel bo, kot kaže, spet oblekel rumeno majico. Za Healyjem zaostaja 2:28, njegova prednost pred glavnino pa znaša več kot 4 minute.

27 km do cilja - Ben Healy je kot prvi prečkal predzadnji gorski cilj Côte de Saint-Michel-de-Montjoie. Za njim sta dva zasledovalca Quinn Simmons (Lidl–Trek) in Michael Storer (Team dsm–firmenich PostNL), ki zaostajata 50 sekund. Skupina, v kateri je Mathieu van der Poel (Alpecin–Deceuninck), ima 1:18 pribitka. Medtem glavnina zaostaja 5:41.

Ben Healy extends his lead over the chasing group, now 47 seconds ahead 🔛



Ben Healy creuse l'écart avec le groupe de poursuivants, 47 secondes d'avance maintenant 🇮🇪#TDF2025 pic.twitter.com/DGECG3XxHg — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2025

34 km do cilja - Ben Healey misli resno. Njegova prednost pred sedmerico preostalih ubežnikov znaša 43 sekund, medtem ko glavnina s Tadejem Pogačarjem na čelu zaostaja za njim že skoraj 5 minut.

42 km do cilja - Iz ubežne skupine je skočil Ben Healy (EF Education–EasyPost).

47 km do cilja - Na gorskem cilju Côte de Juvigny-le-Tertre je Michael Storer osvojil dve točki, Eddie Dunbar eno. Prednost ubežnikov znaša 3:40. Kolesarji imajo pred seboj še dva gorska cilja. Prvi se bo zaključil 27 kilometrov pred ciljem (Côte de Saint-Michel-de-Montjoie, IV. kategorija), drugi pa 4,4 km pred ciljem (Côte de Vaudry, 1,2 km - 7,2-odstotna povprečna naklonina)

In kaj je danes dejal Primož Roglič v pogovoru za Eurosport pred začetkom etape?

Kako se počutite po kronometru, v katerem ste prišli med deset najboljših, je zanimalo novinarja Eurosporta? "Vesel," je bil kratek. Kakšni so občutki, kako ste se počutili, ga je zanimalo v nadaljevanju: "Užival sem. Normalno so ravni kronometri daljši. Zame je bil dober. Nisem zmagal, nekateri so boljši, a sem vesel zase." Priložnosti je še veliko, v svojih vrstah imate še Floriana Lipowitza, je nadaljeval novinar: "Florian, kot sem že rekel, je bil tretji v Dofineji in je super močan. Šele začeli smo. Upam, da bomo nadaljevali v takšnem ritmu. Dan za dnem gremo in bomo videli, kaj bo to pomenilo na koncu."

Primož Roglič uživa na Touru. Foto: Reuters

Na vprašanje, da si kot tekmovalec in zmagovalec po duši zagotovo želi tudi kaj narediti na Touru, je član Red Bull - BORA - hansgrohe odgovoril: "Zagotovo si želim. Vedno dam vse od sebe. Tu je pa zanka. Nimam namreč možnosti vplivati, kako bodo Tadej, Jonas, Remco vozili. Moje delo je, da dam vse od sebe."

58 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesarji UAE Emirates, ki so se očitno res odločili, kot je dejal športni direktor Matxin, da ne bodo na vsak način skušali zadržati rumene majice, če v begu ne bo tekmeca za skupno zmago na Touru. Naskok ubežnikov znaša 3:09.

64 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na gorski cilj Côte de Mortain Cote. Prednost ubežnikov zdaj znaša 2:47.

84 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 1:41. Kolesarji UAE Emirates jih imajo na varni razdalji.

Ali so se šefi pri UAE Emriates odločili?

"Pogovarjal sem se z Matxinom (Matxin Joxean Fernandez). Pripravljeni so spustiti rumeno majico. Ne bodo na vsak način skušali zadržati rumene majice," je v prenosu za Eurosport dejal Jens Voigt, ki komentira z motorja.

94 km do cilja - Ker je prednost ubežne skupine narasla na 1:30, pomeni, da je Mathieu van der Poel virtualno v rumeni majici vodilnega, v kateri je že bil na letošnji Dirki po Franciji. Njegov zaostanek za Tadejem Pogačarjem pred današnjim dnevom je namreč znašal 1:28. A Mathieu ni nevarnost gledano v luči celotnega Toura, saj ni kolesar za gorske etape.

100 km do cilja - Očitno smo dobili beg. Osmerica ima pred glavnino z rumeno majico 1:12, prednosti, kar pomeni, da ima Tadej Pogačar virtualno še 16 sekund prednosti. Med ubežniki je imel Mathieu van der Poel zaostanek 1:28 pred začetkom današnjega dne. Naslednji v vrsti je Ben Healy, ki pa je po peti etapi zaostajal že za velikih 7:37.

🥵 After more than 90km of battle, the breakaway seems to have formed. Their lead over the @TeamEmiratesUAE-controlled peloton is one minute.



🥵 Après plus de 90 km de bataille, l'échappée semble s'être formée. Leur avance sur le peloton contrôlé par @TeamEmiratesUAE est d'une… pic.twitter.com/nwUzrdMp6u — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2025

Kaj je pred začetkom dneva povedal Tadej Pogačar?

"Težka etapa za nadzor, zato imamo pripravljene različne možnosti. Tudi za nas je to lahko dobra priložnost. To je pač Tour de France – moramo biti pazljivi in ne smemo porabiti preveč energije. Če bomo uspeli obdržati rumeno majico, toliko bolje," je povedal za Eurosport in na vprašanje, kaj pričakuje: "Želel bi si šprinta najboljših, a prioriteta ostaja celoten Tour de France."

104 km do cilja - Glavnina za ubežniki zaosaja 45 sekund. Povprečna hitrost znaša kar 47 km/h.

108 km do cilja - Ubežniki imajo 36 sekund prednosti pred glavnino, na čelu katere so kolesarji UAE Emirates, ki imajo danes veliko dela pri nadzorovanju poteka na trasi.

125 km do cilja - V begu so zdaj Simon Yates (Visma | Lease a Bike), Ben Healy (EF Education–EasyPost), Quinn Simmons (Lidl–Trek), Mathieu Van Der Poel (Alpecin–Deceuninck), Michael Storer (Team dsm–firmenich PostNL), Eddie Dunbar (Team Jayco–AlUla), Will Barta (Movistar Team), Harold Tejada (XDS Astana Team).

Njihova prednost pred glavnino znaša 18 sekund, na čelu katere so kolesarji UAE Emirates, ki imajo veliko dela predvsem pri nadzorovanju predstavnikov Visme | Lease a Bike, ki so zelo živahni v današnji etapi.

130 km do cilja - Simon Yates (Visma | Lease a Bike) je prišel do ubežne skupine, ki ima 15 sekund prednosti. Tadej Pogačar je nemudoma prišel na čelo glavnine, katere tempo narekuje njegova ekipa. Ob njem je Jonas Vingegaard.

131 km do cilja - Ubežniki imajo le 15 sekund prednosti. Zdaj je iz glavnine skočil Simon Yates (Visma |Lease a Bike), zmagovalec letošnjega Gira. Očitno se Jonas Vingegaard dobro počuti po sredinem slabem dnevu in bo skušal danes kaj narediti. A imajo zdaj kolesarji UAE Emirates vse pod nadzorom.

140 km do cilja - Iz glavnine je skušal skočiti tudi Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), vendar je Tadej Pogačar nemudoma skočil.

Pogacar will let many riders go in the breakaway today but definitely not Jorgenson. He closed the attack himself.#TDF2025 pic.twitter.com/h2j4Z6Qoqe — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 10, 2025

145 km do cilja - Skočili so Ben Healy (EF Education - EasyPost), Mathieu Van Der Poel (Alpecin - Deceuninck), ki je bil do včeraj v rumenem, Quinn Simmons (Lidl - Trek), Harold Tejada (XDS Astana Team) in Will Barta (Movistar Team). Prikolesarili so si 20 sekund prednosti pred glavnino.

146 km do cilja - Na gorskem cilju je 2 točki pobral Tim Wellens (UAE Emirates), eno Michael Woods (Israel-Premier Tech).

147 km do cilja - Pred začetkom vzpona na drugi gorski cilj dneva Côte de la Rançonnière (2.2km at 7.9%) sta bila Wout van Aert in Pablo Castrillo ujeta. Takoj so sledili novi poizkusi. Za zdaj se ni še nobenemu kolesarju uspelo odlepiti od glavnine, ki nazorno spremlja, kateri kolesarji so v ospredju. Aktivni so pri ekipi Visma | Lease a Bike, ki je včeraj veliko izgubila v primerjavi s Tadejem Pogačarjem. V prvi vrsti Jonas Vingegaard, ki v skupnem seštevku zaostaja 1:13 za slovenskim asom.

159 km do cilja - Karte so se na vrhu gorskega cilja Cote du Mont Pincon premešale, saj so se iz glavnine vrstili številni napadi, zaradi katerih so bili ubežniki ujeti. Takoj pri spustu sta skočila Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) in Pablo Castrillo (Movistar), ki imata približno 8 sekund prednosti. Povprečna hitrost znaša 48,7 km/h, temperatura ozračja pa 26 sstopinj Celzija.

At the foot of the Côte de la Rançonnière, the peloton caught up with 🇧🇪 @WoutvanAert and 🇪🇸@pablocastrillo_ and more riders attacked.



Au pied de la Côte de la Rançonnière, le peloton a rattrapé 🇧🇪 @WoutvanAert et 🇪🇸@pablocastrillo_ mais ça relance aussi tôt.#TDF2025 pic.twitter.com/reCENY1v9p — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2025

167 km do cilja - Healyju in Simmonsu sta se priključila še Victor Campernaerts (Visma | Lease a Bike) in Harold Tejada (Astana). Pred glavnino, v kateri je rumeni Tadej Pogačar, imajo 17 sekund prednosti. Na čelu slednje je kolesar UAE Emirates. Medtem šprinterji zaostajajo 50 sekund za vodilno četverico.

179 km do cilja - Takoj po letečem cilju sta skočila v beg Ben Healy (EF Education) in Quinn Simmons (Lidl-Trek).

179 km do cilja - Šprinterji so za danes najverjetneje opravili s vojim delom. Jonathan Milan (Lidl-Trek) je bil v šprintu hitrejši od Biniam Girmaya (Intermache).

181,7 km do cilja - Zakaj ni še bega? Ekipe, ki imajo v svojih vrstah šprinterje, želijo pripeljati svoje adute v najboljši položaj do letečega cilja, ki je na 22. kilometru današnjega dne. V ospredju so kolesarji Intermacheja in Lidl-Treka.

190 km do cilja - V glavnini je zdaj vse mirno.

🚩 The real start is given, and the @IntermarcheW team immediately takes control of the peloton ahead of the intermediate sprint at km 22.



🚩 Le départ réel est donné, et l'équipe @IntermarcheW prend immédiatement les rênes du peloton en vue du sprint intermédiaire qui arrive au… pic.twitter.com/SRfgbw2CM3 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2025

200 km do cilja - Takoj po zaključku zaprte vožnje so se začeli poskusi begov. Hitrosti so zelo visoke.

12.40 - Kolesarji vozijo še v zaprti vožnji. Pred današnjim dnem je vodilni v skupnem seštevku slovenski šampion Tadej Pogačar, ki ima pred drugim Remcom Evenepoelom 42 sekund prednosti. Na tretjem mestu je presenetljivo Francoz Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels), ki zaostaja 59 sekund, nato sledita kolesarja Visme | Lease a Bike Jonas Vingegaard (1:13) in Matteo Jorgenson (1:22). Primož Roglič je na osmem mestu z zaostankom 2:30.

12.35 - Ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Po razburljivem sredinem kronometru, v katerem sta najdaljši slamici potegnila Remco Evenepoel in Tadej Pogačar, najkrajšo pa Jonas Vingegaard, je danes čas za nov napet dan. Pred kolesarji je več kot 200 kilometrov dolga etapa, ki bo imela več kot 3500 višinskih metrov.