Še nedavno je kritiziral vsak njegov korak, kaj o Remcu pravi danes?

V pogovoru za Het Laatste Nieuws je Eddy Merckx dejal, da je užival v predstavi Remca Evenepoela in načinu, na katerega je dobil dirko, in po zmagi na španski Vuelti pred komaj dvema tednoma in bronu na kronometru pred tednom dni osvojil še naslov svetovnega prvaka.

"Ni moglo biti bolje," je bil navdušen Eddy Merckx, ki še do nedavnega ni bil preveč navdušen nad mladim Belgijcem, saj ga je motilo skoraj vse, kar je storil in izjavil, je pa bil izjemno naklonjen Tadeju Pogačarju, ki ga spominja nanj in njegove kolesarske odlike.

Eddy Merckx: 25 km pred ciljem sem vedel, da bo zmagal. Foto: Guliverimage

Merckx si je dirko za naslov svetovnega prvaka ogledal skupaj s sinom, nekdanjim uspešnim kolesarjem Axlom Merckx. Ta je že 50 kilometrov pred ciljem vedel, da se Evenepoel pelje naslovu svetovnega prvaka naproti, medtem ko je Merckx starejši potreboval malo dlje. "Ko se je 25 kilometrov pred ciljem, na vzponu na Mont Pleasant, znebil Alekseja Lucenka, sem vedel, da bo svetovni prvak."

Legendarni Belgijec si želi, da bi Evenepoel čim bolj užival v nošenju mavrične majice, in da bi jo razkazoval že na prihodnji Dirki po Franciji. "Tour, zakaj ne? To je največja tritedenska dirka!" je dejal.

Po naslovu svetovnega prvaka med mladinci leta 2018 v Innsbrucku, je Evenepoel zdaj najboljši tudi med člani. Foto: Guliverimage

Lov na zmago na vseh kolesarskih spomenikih?

Morda bi si lahko zadal cilj zmagati na vseh petih kolesarskih spomenikih, ga je izzval novinar. "Morda. Seveda ni najhitrejši v sprintu, zato bi moral na dirki Milano–Sanremo (letos je na tej dirki zmagal Matej Mohorič, op. p.) zmagati v samostojni vožnji, tudi zmaga na dirki Pariz–Roubaix ne bo ravno lahka naloga. Pa vendar, mogoče bi čez nekaj let tudi to bilo mogoče," je sklenil Belgijec, po mnenju številnih najboljši kolesar vseh časov.

V karieri je slavil kar 525 zmag, se 11-krat podpisal pod skupno zmago na velikih tritedenskih dirkah, od tega petkrat na Dirki po Franciji in petkrat po Italiji. Samo na Touru je dobil 34 etap, s čimer je rekorder skupaj z Britancem Markom Cavendishem. V karieri je trikratni svetovni prvak Merckx dobil kar 19 preizkušenj, ki spadajo med pet največjih dirk na svetu oziroma kolesarske spomenike.

Med t. i. kolesarske spomenike ali monumente spada pet klasik, ki veljajo za najstarejše, najtežje in najprestižnejše enodnevne dirke: dirka Milano–Sanremo, Dirka po Flandriji, Pariz–Roubaix, Liege–Bastogne–Liege in Lombardija.

