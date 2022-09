Tratniku zlomili srce tik pred ciljem, Pogačar ni dosegel tistega, po kar je prišel #video

Potem ko so stavnice zmago na cestni preizkušnji za naslov svetovnega prvaka pripisovale Woutu Van Aertu in Tadeju Pogačarju, sta se v ospredju izkazala druga aduta iz belgijske in slovenske reprezentance. Remco Evenepoel, ki je pred dvema tednoma zmagal na Dirki po Španiji, je osvojil še naslov svetovnega prvaka, najboljši slovenski rezultat pa je dosegel Jan Tratnik, ki je bil nekaj metrov pred ciljem celo v igri za medaljo. Na koncu se je moral zadovoljiti z 12. mestom, a lahko bi bilo precej drugače.

"Dirka je bila 30, 40 metrov predolga, razočaran sem. Večkrat sem že bil tako blizu uspehu. Po pravici povedano, sploh nisem videl, da je za menoj večja skupina, mislil sem, da je pred mano samo ubežna skupina in malo sem že verjel, a bom osvojil drugo mesto, nato pa so kar naenkrat prišprintali drugi," je v izjavi za RTV Slovenija pripovedoval Jan Tratnik, skriti as v slovenskem rokavu, ki je tik pred ciljem iz ozadja presenetil manjšo skupino, a so ga nato prehiteli boljši sprinterji.

Remco Evenepoel je bil danes prepričljivo najmočnejši. Foto: Guliverimage

"Že v ubežni skupini sem vedel, da je Remco danes najmočnejši, zato se nanj niti nisem osredotočal, ampak sem raje izbral svoj tempo. Pred seboj sem videl ubežno skupino in verjel, da jo lahko ujamem, še posebej pred ciljem, potem pa me je glavnina presenetila in žal se ni izšlo," se je sprijaznil Tratnik.

Tadej Pogačar, ki je skupaj z Woutom Van Aertom spadal v najožji krog favoritov za zmago, je na koncu osvojil 12. mesto, Van Aert pa je pristal tik pod zmagovalnim odrom, na četrtem mestu.

Foto: Guliverimage

Pogačar: Na koncu smo ostali praznih rok

"Nisem niti vedel, za katero mesto se borimo, mislil sem, da za nižje uvrstitve," je po dirki vidno razočaran ugotavljal Pogačar. "Zelo kaotična dirka. Nismo niti vedeli, kje je Jan, in nato sem ga kar naenkrat videl pred ciljem. Da, na koncu smo ostali praznih rok. Zelo čudna dirka je bila, moral bi biti zraven, kjer je bil Jan, a na koncu sem si rekel, da je dobro, da imamo Jana, a še lažje bi bilo, če bi bil tudi sam bližje. Brez radijskih postaj je težko dirkati.

Forma je v redu, rezultat pa ni bil to, po kar smo prišli. Noge za zaključek sezone so v redu, a smo seveda razočarani. Jan verjetno še bolj, ker je bil res blizu, jaz pa tudi, ker nisem bil zraven, kjer bi lahko bil, in ker nisem sprintal malo bolje za medaljo," je priznal Pogačar, ki je tako ostal brez tako želene medalje, je pa dosegel svojo drugo najboljšo uvrstitev na cestni dirki za SP.

Leta 2019 je bil na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru 18.

Kako so se izkazali preostali Slovenci? Jan Polanc je osvojil 30. mesto (+2:31), Jaka Primožič, ki je bil večji del dirke v ospredju, pa 68 (+6:11). David Per in Domen Novak sta odstopila.

Evenepoel po zmagi na Vuelti še do mavrične krone

Naslov svetovnega prvaka je osvojil Remco Evenepoel, ki je napadel tik pred vstopom v predzadnji krog in iz večje skupine v ospredju s sabo odpeljal Kazahstanca Alekseja Lucenka. Tekmeca se je otresel ob predzadnjem prečkanju Mount Pleasanta in se odpeljal zmagi naproti.

Remco Evenepoel je po naslovu svetovnega prvaka med mladinci, mavrično majico svetovnega prvaka oblekel tudi med člani. Foto: Guliverimage

Za Belgijca, mladinskega svetovnega prvaka iz Innsbrucka pred štirimi leti, je to 37. zmaga ter ena največjih v karieri. Po letu 1989 je postal prvi kolesar, ki je v istem letu postal svetovni prvak po zmagi na kateri od tritedenskih dirk (zmagal je na Vuelti). To je nazadnje uspelo Američanu Gregu LeMondu.

"To je povsem neka druga raven, tega ne morem primerjati z naslovom mladinskega svetovnega prvaka. Dirkali smo tri ure dlje, bilo je precej bolj naporno. Po dolgi sezoni je to res neverjeten zaključek. Zelo vesel sem, da sem imel dobre noge," je v prvi izjavi po koncu preizkušnje dejal novi svetovni prvak.

"Ko sta v ospredju dva, si želiš le čim dlje sodelovati, toda počutil sem se zelo dobro in uvidel, da sem močnejši od Lucenka. Želel sem biti sam, saj na takšni trasi ne smeš izgubljati časa. Moje noge so že skoraj eksplodirale ob zadnjem prečkanju klanca, ampak vedel sem, da nato sledi spust. Ničesar nisem prepuščal naključju kljub vse večji prednosti. To je le svetovno prvenstvo in nikoli ne želiš izgubiti niti sekunde v lovu na mavrično majico," je še dodal 22-letnik.

Za uspeh je Evenepoelu čestital tudi branilec naslova Julian Alaphilippe, moštveni kolega pri ekipi Quick-Step Alpha Vinyl. Foto: Guliverimage

Pri tej starosti je postal najmlajši svetovni prvak po letu 1993, ko je to pri enaindvajsetih letih uspelo Američanu Lanceu Armstrongu.

Drugo mesto je z zaostankom dveh minut in 21 sekund zasedel Christophe Laporte, tretje pa domačin Michael Matthews, potem ko se se prvi zasledovalci Evenepoela predolgo pogledovali med seboj v boju za preostali kolajni.