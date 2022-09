Čeprav brez Evenepoela, bomo v Lombardiji vseeno videli mavrično majico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se je Remco Evenepoel, novi svetovni prvak v cestni vožnji, odpovedal nastopu na Dirki po Lombardiji, zadnji dirki svetovne serije letošnje sezone, saj se dan pred tem poroči, in mavrične majice na dirki padajočega listja ne bomo videli, bo ta vseeno dobro vidna na mlajši sestri Lombardije, na dirki Il Piccoo Giro di Lombardija, namenjeni mlajšim članom.

V mavrični majici bo namreč tam nastopil 22-letni kazahstanski kolesar Jevgenij Fedorov, član kolesarske ekipe Astana Qazaqstan, ki je pred dnevi v avstralskem Wollongongu osvojil naslov svetovnega prvaka med mlajšimi člani.

Organizatorji, ki so zelo ponosni na prisotnost mavrične majice, poleg rumene majice najbolj čislane majice v svetu kolesarstva, so mu dodelili številko 1. "Jasno je, da je prisotnost svetovnega prvaka kot češnja na torti za našo dirko," je ponosen predsednik organizacijskega odbora Daniele Fumagalli.

Fedorov pa ne bo edini kolesarski zvezdnik v nastajanju, ki bo v nedeljo, 2. oktobra 2022, nastopi na 170 kilometrov dolgi mini Lombardiji. Na startni listi je tudi nemški kolesar Felix Engelhardt, aktualni evropski prvak v cestni vožnji članov do 23 let.

Na mini Lombardiji so že v preteklosti nastopali številni kolesarji, ki so pozneje dobili svoje mesto v ekipah svetovne serije. Poleg Jana Polanca še Davide Villella, Gianni Moscon, Fausto Masnada, Harm Vanhoucke, Aleksandr Rabušenko, Robert Stannard, Andrea Bagioli in Harry Sweeny.