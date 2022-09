Pogačar in Van Aert zmedena

Na svetovnih prvenstvih še vedno velja pravilo, da reprezentance nimajo radijskih povezav, kot je to v navadi na dirkah svetovne serije. Kolesarji tako ne vedo natančno, kaj se dogaja na trasi, na koliko skupin se je razbila glavnina …

Za nekatere je to pomenilo težavo, zlasti tistim, ki so kolesarili v glavnini. Ubežniki so imeli stvari pod nadzorom, zlasti Remco Evenepoel, ki se je v pravem trenutku odločil za skok in se odpeljal do zlate medalje.

Wout van Aert in Tadej Pogačar sta spadala v ožji krog favoritov za mavrično majico, vendar se jima nedelja ni izšla po načrtih.

Objokovala sta, da ni bilo radijskih povezav, saj v zaključnem šprintu nista zares vedela, da sta v igri še srebrna in bronasta medalja.

"Brez radia je to drama," je za Sporzo povedal Van Aert. "Ciljno črto sem prečkal kot četrti, vendar nisem mogel vedeti, ali šprintam za 10., 15. ali drugo mesto. Škoda, ker sem imel noge za skok na zmagovalni oder skupaj z Remcom," je še povedal Belgijec.

Remco Evenepoel je prejel čestitke Wouta van Aerta. Foto: Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu se morajo tako kolesarji zanašati na informacije, ki jih dobijo na motoristični tabli, ali pa na ljudi v reprezentančnem avtomobilu.

"Radijska tišina" je šla marsikomu v nos, saj niso imeli pregleda nad tem, kaj se je na trasi dogajalo. "Nismo vedeli, za katero mesto se borimo. Mislil sem, da se borimo za uvrstitev med najboljših deset. Poskušali smo ujeti skupino z Woutom van Aertom, ampak ni nihče vedel, da smo še v boju za medalje," je dejal Pogi: "Nismo niti vedeli, kje je bil Jan Tratnik. Kar naenkrat smo ga videli 100 metrov pred ciljno črto. Na koncu smo ostali praznih rok."

"Na cilju sem videl moštvenega kolega Laporta, ki mi je povedal, da je bil drugi. Dirkanje brez radia je staromodno, ampak to je druga tema," je še enkrat potarnal Wout.