Tadej Pogačar pripravljen na poseben dan. Se bo obarval rumeno?

Sedma etapa Dirke po Franciji prinaša novo priložnost za najboljše kolesarje v skupnem seštevku. Po spektaklu v Normandiji, kjer se je rumena majica za eno samo sekundo preselila na ramena Mathieuja van der Poela, bo Tadej Pogačar znova med glavnimi kandidati za etapno zmago, če ekipe ne bodo dopustile da beg pride do konca. Ciljni vzpon Mur-de-Bretagne obljublja eksploziven zaključek – kratek in strm klanec, ki ga je pred štirimi leti na Touru osvojil Mathieu pred Pogačarjem in Primožem Rogličem. Pa vendarle, bi lahko danes Pogi spet oblekel rumeno majico vodilnega? Bo morebiti spet beg prišel povsem do konca? Bo v njem tudi Matej Mohorič? Nevtralizirana vožnja se bo začela ob 12.10, kolesarje pa v cilju pričakujejo pred 17. uro.