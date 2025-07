Potem ko je novogoriški župan Samo Turel s funkcije razrešil podžupana Antona Hareja, ta pa je dejal, da so razlogi za njegovo odstavitev zagotovo ideološke narave in povezani z njegovim odhodom z junijske slovesnosti ob dnevu državnosti, pri čemer ga je podprl tudi evropski poslanec Matej Tonin, se je oglasil obrambni minister Borut Sajovic. Ta pravi, da spoštuje in razume, da tako Hareju kot Toninu tovarištvo Maistrovih borcev, slovenskih partizanov, gasilcev in lovcev ni blizu, se mu pa zdi, "da tudi gospoda nista kaj posebej velika, niti dobra državljana, kaj šele brata". "Očitno so vaju oba vajini na nek način odstopili z razlogom," je zapisal.

Zaradi nezadovoljstva z rezultati njegovega dela je novogoriški župan pred dnevi sporočil, da je razrešil podžupana Antona Hareja, ki bo na občini zaposlen le še do konca julija. Pojasnil je, da se v pogledu na opravljanje funkcije podžupana bistveno razhajata. Harej je prepričan, da so razlogi za njegovo odstavitev ideološki in povezani s slovesnostjo v Rožni dolini ob junijskem dnevu državnosti, ki jo je med govorom obrambnega ministra Boruta Sajovica zapustil. Pravi, da je minister razpravljal o zmagovalcih in poražencih druge svetovne vojne.

Harejevo mišljenje je podprl evropski poslanec Matej Tonin, ki mu je v zapisu na družbenem omrežju Facebook čestital za "pokončno držo in protest proti nesprejemljivemu izvajanju ministra Sajovica na državni proslavi v čast samostojni Sloveniji". "Nesprejemljivo je, da na proslavah v počastitev slovenske samostojnosti visoki predstavniki namesto enotnosti med narod vnašajo nove ideološke delitve," je med drugim zapisal Tonin.

Sajovic: Takrat sta bila še otroka

Da bi Matej Tonin in Anton Harej slišala in znala razumeti pesem Vstala Primorska, pa je v odzivu na besede evropskega poslanca in razrešenega podžupana dejal minister za obrambo Borut Sajovic. "Vem, da nista moja veteranska tovariša iz leta 1991, takrat sta bila še otroka," je zapisal Sajovic. In dodal: "Spoštujem in razumem, da vama ni blizu tovarištvo Maistrovih borcev in slovenskih partizanov. Tudi to, da ne razumeta tovarištva med gasilci in lovci, spoštujem. Se mi pa zdi, da tudi gospoda nista kaj posebej velika, niti dobra državljana, kaj šele brata ... Očitno so vaju oba vajini na nek način odstopili z razlogom."

Prepričan je, da današnji čas "kliče po dejanjih, po enotnosti, po povezanosti naroda, ne pa po vsakdanjih delitvah, prepirih in politikanstvu". "Za konec pa še misel iz Krsta pri Savici: 'Slovenec že mori Slovenca, brata ... kako strašna slepota je človeka.' Če je ali pa bo kakšna potreba po iskanju rešitev za jutri in ne za 80 let nazaj, pa sem Vama kot do zdaj vedno na razpolago," je sklenil Sajovic.