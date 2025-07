Šutej druga na tekmi v preskakovanju slovenske in italijanske meje

Najboljša slovenska atletinja zadnjega obdobja Tina Šutej je bila s 4,60 metra druga v skoku s palico na tekmi na Trgu Evrope, ki je bila del uradnega programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica, tekmovalke in tekmovalci pa so preskakovali letvico na državni meji dveh držav.

Atletinje in atleti so zalet za skoke začeli na italijanski strani, preskočili letvico na državni meji in doskočili na slovenski strani. Zato je bila tekma edinstvena doslej, čeprav tekme v skoku s palico pogosto potekajo na trgih večjih mest, tudi na velikih železniških postajah denimo.

Tina Šutej je preskočila 4,60 m v tretjem skoku, v prvem pa Italijanka Elisa Molinarola, ki je zato tudi zmagala. "Šutej mora dobiti še prave občutke, upamo da že na državnem prvenstvu naslednji konec tedna v Celju. Telesno je solidno pripravljena, tehnika pa ji še ne gre povsem in ne izkoristi energije zaleta v prenosu na palico," je pojasnil njen trener Milan Kranjc.

Peta in zadnja je bila z zgolj preskočeno začetno višino 4,40 m olimpijska podprvakinja, Američanka Katie Moon. Olimpijsko zlato je osvojila leta 2021 v Tokiu, kjer bo v drugi polovici letošnjega septembra skušala osvojiti tretje zaporedno zlato na svetovnih prvenstvih po letih 2022 v Eugenu in 2023 v Budimpešti.

Tekmovanje so po besedah pobudnika Massima Di Giorgio načrtovali dve leti in se je zamisel sprva zdela nemogoča. Tokrat je šlo preskakovanju meje na tekmi, v preteklosti pa so to počeli v iskanju boljšega življenja.

"S tekmo dokazujemo, da smo brezmejni. Na Trgu Evrope, kjer sta bila včasih zid in ograja, izvajamo ne le kulturne, pač pa tudi športne dogodke, torej smo res brezmejni tudi v tem pogledu. Po drugi strani pa dokazujemo, da leta 2025 Nova Gorica in Gorica nista le mesti kulture, temveč tudi mesti športa," je v napovedi dogodka dejal novogoriški župan Samo Turel.

