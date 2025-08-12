Švedski atlet Armand Duplantis je na atletskem mitingu v Budimpešti še enkrat postavil svetovni rekord v skoku s palico. V drugem poskusu je preskočil šest metrov in 29 centimetrov, kar je centimeter več od njegove prejšnjega rekorda, ki ga je junija zabeležil v Stockholmu, poroča AFP.

Za 25-letnega atleta je to že 13. svetovni rekord in tretji v letu 2025. Letvice se je sicer dotaknil, jo zamajal, a je ostala na svojem mestu.

To je bila že njegova 33. zaporedna zmaga, neporažen je že od julija 2021.

🚨🇸🇪🆙 ALERTE INFO | Armand Duplantis bat (ENCORE) son record du monde de saut à la perche et atteint 6,29m. C’est la 13ème fois qu’il bat son propre record du monde.



Zmago si je zagotovil že s skokom šest metrov in 11 centimetrov, drugo mesto je zasedel Grk Emmanouil Karalis (6,02 cm), tretje pa Avstralec Kurtis Marschall (5,83).

Duplantis bo glavni favorit za tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, prvenstvo bo od 13. do 21. septembra potekalo v Tokiu.