Avtor:
STA

Torek,
12. 8. 2025,
20.37

Osveženo pred

23 minut

Torek, 12. 8. 2025, 20.37

23 minut

Budimpešta

Armand Duplantis popravil svetovni rekord

Avtor:
STA

Armand Duplantis | Armand Duplantis je v Budimpešti preskočil 6 metrov in 29 centimetrov. | Foto Guliverimage

Armand Duplantis je v Budimpešti preskočil 6 metrov in 29 centimetrov.

Foto: Guliverimage

Švedski atlet Armand Duplantis je na atletskem mitingu v Budimpešti še enkrat postavil svetovni rekord v skoku s palico. V drugem poskusu je preskočil šest metrov in 29 centimetrov, kar je centimeter več od njegove prejšnjega rekorda, ki ga je junija zabeležil v Stockholmu, poroča AFP.

Tina Šutej
Sportal Tina Šutej z rekordom mitinga do prepričljive zmage v Budimpešti

Za 25-letnega atleta je to že 13. svetovni rekord in tretji v letu 2025. Letvice se je sicer dotaknil, jo zamajal, a je ostala na svojem mestu.

To je bila že njegova 33. zaporedna zmaga, neporažen je že od julija 2021.

Zmago si je zagotovil že s skokom šest metrov in 11 centimetrov, drugo mesto je zasedel Grk Emmanouil Karalis (6,02 cm), tretje pa Avstralec Kurtis Marschall (5,83).

Duplantis bo glavni favorit za tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, prvenstvo bo od 13. do 21. septembra potekalo v Tokiu.

Budimpešta Skok s palico svetovni rekord Armand Duplantis
