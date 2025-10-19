Mollie O'Callaghan svetovni rekord na 200 prosto

Avstralska plavalka Mollie O'Callaghan je na svetovnem pokalu v Westmontu v Illinoisu dosegla svetovni rekord v kratkih bazenih s časom 1:49,77 sekunde in zmagala na 200 m prosto. O'Callaghan je postala prva ženska, ki je v tej disciplini prebila mejo 1:50.

Avstralka je izboljšala dosedanji rekord 1:50,31, ki ga je hongkonška plavalka Sioban Haughey dosegla na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih leta 2021 v Abu Dabiju.

Druga je bila njena rojakinja Lani Pallister z 1:52,06.

Američanka Regan Smith je izenačila svoj svetovni rekord na 100 m hrbtno z dominantno zmago 54,02 sekunde. Avstralka Kaylee McKeown je bila druga s 55,04.

Smith je izenačila svetovni rekord, ki ga je dosegla na SP v kratkih bazenih v Budimpešti decembra lani na uvodni etapi štafete na 400 m mešano.