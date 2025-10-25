Jan Kokalj je na odprtem atletskem prvenstvu Hrvaške v Zaprešiću v teku na 10 km zmagal ter z 28 minutami in 54 sekundami postavil nov slovenski rekord v cestnih tekih. Prejšnjega je imel z 29:05 v lasti Romeo Živko, dosegel ga je 31. decembra leta 1989 v Bolzanu.

"Po uspešnem nastopu na polmaratonu v Ljubljani sem čutil, da imam 'v nogah' državni rekord na 10 km. Še več mi pomeni to, da sem popravil 36 let star slovenski rekord. Poleg tega sem ta čas tekel v solo-teku od prvega metra naprej. Pogoji za nastop pa so bili zelo dobri, bilo je okrog osem stopinj Celzija," je povedal Kokalj.