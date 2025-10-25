Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

25. 10. 2025,
18.36

Sobota, 25. 10. 2025, 18.36

21 minut

Atletika, Zaprešić

Jan Kokalj popravil 36 let star državni rekord in zmagal na Hrvaškem

STA

Jan Kokalj | Jan Kokalj je na odprtem atletskem prvenstvu Hrvaške v Zaprešiću v teku na 10 km zmagal ter z 28 minutami in 54 sekundami postavil nov slovenski rekord v cestnih tekih. | Foto Jure Banfi

Jan Kokalj je na odprtem atletskem prvenstvu Hrvaške v Zaprešiću v teku na 10 km zmagal ter z 28 minutami in 54 sekundami postavil nov slovenski rekord v cestnih tekih.

Foto: Jure Banfi

Jan Kokalj je na odprtem atletskem prvenstvu Hrvaške v Zaprešiću v teku na 10 km zmagal ter z 28 minutami in 54 sekundami postavil nov slovenski rekord v cestnih tekih. Prejšnjega je imel z 29:05 v lasti Romeo Živko, dosegel ga je 31. decembra leta 1989 v Bolzanu.

"Po uspešnem nastopu na polmaratonu v Ljubljani sem čutil, da imam 'v nogah' državni rekord na 10 km. Še več mi pomeni to, da sem popravil 36 let star slovenski rekord. Poleg tega sem ta čas tekel v solo-teku od prvega metra naprej. Pogoji za nastop pa so bili zelo dobri, bilo je okrog osem stopinj Celzija," je povedal Kokalj.

