… leta 2003 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Bojana Prašnikarja v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2004 na štadionu Maksimir v Zagrebu v svoji jubilejni 100. uradni tekmi remizirala proti Hrvaški z 1:1.

Hrvati, ki jih je s klopi vodil legendarni Otto Barić, so do vodstva prišli po petih minutah igre, ko je zadel Dado Prša, a v 22. minuti so doživeli šok, ko je po podaji Milenka Ačimovića s prostega strela izid poravnal Ermin Šiljak, ki je bil v tistih kvalifikacijah v izjemni strelski formi. To je bil tudi končni izid tekme.

Slovencem je za napredovanje na povratni tekmi zadostoval že remi brez zadetkov, a so izgubili z 0:1 in se poslovili od sanj o tretjem zaporednem nastopu na velikem tekmovanju.

Zgodilo se je še ...

… leta 1895 je bil ustanovljen brazilski nogometni klub Flamengo, ki je bil leta 2000 s strani krovne svetovne nogometne organizacije (FIFA) imenovan za deveti najuspešnejši klub 20. stoletja.

… leta 1994 je češka teniška igralka Martina Navratilova proti Argentinki Gabrieli Sabatini odigrala poslovilni dvoboj. Zmagovalka 18 turnirjev za grand slam je v New Yorku izgubila s 4:6 in 2:6. Pozneje se je udeležila še nekaj turnirjev med dvojicami.

… leta 1995 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1996 pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika v Ljubljani izgubila proti Hrvaški z 1:2. Po golu Primoža Glihe je sicer vodila, a sta nato za Hrvate zadela legendarni Davor Šuker in Nikola Jurčević ter postavila končni izid.

… leta 2003 so rokometaši Celja Pivovarne Laško odigrali 100. tekmo v evropskih tekmovanjih in prišli do 70. zmage. V četrtem krogu lige prvakov so v gosteh premagali švedski Redbergslids s 30:25.

… leta 2004 je ruska teniška igralka Marija Šarapova v finalu teniškega mastersa v Los Angelesu premagala Američanko Sereno Williams s 4:6, 6:2 in 6:4 in osvojila turnir.

Rodili so se:

1874 – Dimitrios Golemis, nekdanji grški maratonec

1946 – Vassilis Goumas, nekdanji grški košarkar

1954 – Ulrich Stielike, nekdanji nemški nogometaš

1962 – Mark Acres, nekdanji ameriški košarkar

1967 – Gustavo Poyet, nekdanji urugvajski nogometaš

1970 – Uschi Disl, nekdanja nemška biatlonka

1970 – Patrick M'Boma, nekdanji kamerunski nogometaš

1971 – Siniša Brkić, nekdanji slovenski nogometaš in trener

1974 – Sergio Concecaio, nekdanji portugalski nogometaš

1975 – Boris Živković, nekdanji hrvaški nogometaš

1977 – Biljana Todorović, slovenska namiznoteniška igralka

1979 – Brett Lancaster, nekdanji avstralski kolesar

1982 – Giaan Leigh Rooney, nekdanja avstralska plavalka

1982 – Kalu Uche, kamerunski nogometaš

1983 – Aleksandar Pavlović, srbski košarkar

1985 – Paulo Dybala, argentinski nogometaš