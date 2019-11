Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1994 so pri New Jersey Nets pod strop dvorane obesili številko 3, ki jo je nosil legendarni košarkar Dražen Petrović. Petrović je leta 1993 tragično umrl v prometni nesreči.

Pokojni hrvaški košarkar je svojo športno pot začel pri Šibenki, nato ga je pot vodila v zagrebško Cibono, kjer je postal evropski prvak. To lovoriko je osvojil tudi s slovitim madridskim Realom. Nato se je preizkusil še v ligi NBA, kjer se na začetku ni naigral. Pravo priložnost je dobil pri New York Nets, kjer je v svoji zadnji sezoni imel izkupiček 22,3 točke na tekmo.

Zgodilo se je še:

Leta 1868 so v New Yorku so izvedli prvi atletski miting.

Leta 1871 so v Veliki Britaniji odigrali prve tekme v novoustanovljenem pokalu angleške nogometne zveze FA, v katerih sta kluba Crystal Palace in Heatshine igrala neodločeno 0:0, za drugo srečanje med kluboma Civil Service in Barnes pa prvim ni uspelo sestaviti celotnega moštva.

Leta 1973 so v Fortalezi v pokrajini Ceara v Braziliji odprli štadion Placida Aderalda Castela, ki sprejme 69 tisoč navijačev.

Leta 1976 je Diego Maradona pri 16 letih dosegel prvi uradni gol v karieri. Takrat je Argentinec igral v dresu Argentinos Juniorsov in zabil dva gola.

Leta 1992 je na prijateljski tekmi proti Bolgariji (2:1) prvič za Portugalsko zadel legendarni Luis Figo, ki je v reprezentanci zbral rekordnih 127 tekem v portugalski izbrani vrsti in zabil 32 golov.

Leta 1998 je na prijateljski tekmi proti Nemčiji v Gelsenkirchnu prvič za Nizozemsko zaigral Ruud van Nistelrooy, ki je do zdaj zbral 54 reprezentančnih nastopov in zabil 28 golov.

Rodili so se:

1938 – nekdanji češki atlet Josef Odložil

1965 – nekdanja ameriška kolesarka Ruthie Matthes

1977 – nekdanji portugalski nogometaš Maniche

1983 – nemški nogometaš Philipp Lahm