Zamere so pozabljene, to sta Mateja Svet in Tone Vogrinec zdaj tudi javno pokazala #video

Čeprav so v javnosti dolga leta krožile govorice, da je glavni krivec za tako (pre)zgodnji konec smučarske kariere Mateje Svet Tone Vogrinec in da med njima vlada zamera, je petkova okrogla miza, ki je predstavljala uvod v odprtje razstave predmetov, ki jih je Svetova podarila Slovenskemu smučarskemu muzeju v Tržiču pokazala, da sta bojno sekiro res že zakopala.

O tem smo na Sportalu že poročali. Mateja Svet, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja orala ledino slovenskega smučanja na tekmah najvišje ravni, in Tone Vogrinec, za mnoge kar oče" slovenskega smučanja, sta se letos poleti na pobudo Bojana Križaja srečala, se temeljito pogovorila in morebitne zamere (še vedno ni znano, kakšne) postavila na stran.

Na okrogli mizi, ki jo je vodil radijski voditelj in športni novinar Aleš Smrekar, so poleg Mateje Svet sodelovali še Bojan Križaj, Tomaž Čižman, Veronika Šarec in Slavo Mulej. Foto: Grega Valančič/Sportida

To sta sinoči dokazala tudi na okrogli mizi, ki je pod vodstvom radijskega voditelja in športnega novinarja Aleša Smrekarja potekala v Kulturnem domu Tržič, in je predstavljala uvod v odprtje razstave najbolj dragocenih predmetov iz časov smučarske kariere Mateje Svet. Danes 54-letna Svetova je muzeju poklonila več kot 500 predmetov, povezanih z njeno kratko, a izjemno uspešno smučarsko kariero.

Svetova je na pobudo voditelja na okrogli mizi sama predstavila svoje goste. Za vsakega posebej, za Križaja, Tomaža Čižmana, dolgoletno prijateljico in smučarsko sopotnico Veroniko Šarec, in vrhunskega serviserja Slava Muleja, je našla zelo posebne besede, najdlje pa se je zadržala pri predstavitvi Vogrinca.

Naučila se je odpuščati, je povedala Mateja Svet. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nikoli si ni mislila, da je zmožna odpuščanja

Dejala je, da sama o sebi nikoli ni razmišljala, kot o nekom, ki ima zmožnost odpuščanja. "Vedno sem bila prepričana, da jaz tega nimam in da pač to tako je. Ta oseba zraven mene (Vogrinec, op. a.) me je porinila, kako bi rekla, omogočila s svojim ravnanjem, da sem jaz začela zelo brskati po sebi in da sem našla eno zrno, nekaj in sem potem to zelo dobro obdelala, da je vzklilo in potem zraslo in da sem se jaz lahko naučila odpuščati," je pripovedovala Svetova, v dvorani pa je bilo čutiti, da gre za temo, ki tudi vse prisotne izjemno zanima.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Govorim zato," je nadaljevala, "ker je ta oseba odgovorna za to. Ker se je želela pogovoriti z mano, srečati in mi dati roko. Tukaj bom poudarila, da je bil to on, ne pa jaz. A vse, kar sem jaz naredila, sem z veseljem in z zadovoljstvom sprejela ponujeno roko. Vem, da to, kar je naredil s svojim ravnanjem, zahteva pogum in močno osebnost, in to nedvomno je. Zelo sem vesela, da je danes tukaj in da lahko v prijetnem vzdušju čisto mirno z veseljem sedim zraven tebe, Tone Vogrinec."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Vogrinec ni želel, da za lepimi spomini ostane grenak priokus

Vogrinec, očitno ganjen nad besedami Svetove, jo je objel in poljubil na lice. Tudi on je razkril svoj pogled na njuno težko pričakovano srečanje. "Imela sva zelo prijeten pogovor. Ne morem mimo tega, da je bil moj prijatelj Bojan sokriv oziroma je pomagal, da je do tega pogovora prišlo. Bojan, še enkrat hvala lepa. Ne bi rad ob spominih, ki jih imam na ta lepi šport in stotine in več tisoč tekmovalk in tekmovalcev, ki so šli skozi vrste smučarske zveze, ostala taka stvar nerazjasnjena, nerazčiščena in pustila kakšen grenak priokus," je dejal Vogrinec.

Razkril je še, da sta si na tisti poletni večer, ko je do srečanja prišlo, povedalaveliko stvari. "Jaz se hitro jočem, takrat sem se jokal, res, ker to je bil kamen nekje okoli vratu, sam nisem nikoli vedel točno, zakaj, bil pa je nek prepad, po mojem nepotreben," je še dejal.

Slovesnosti pred okroglo mizo se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pahor ganjen, ko je prvič srečal Matejo Svet

Slovesnosti pred začetkom okrogle mize sta se udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec.

Pahor se je v slavnostnem nagovoru spomnil svojega prvega srečanja z osrednjo gostjo včerajšnjega dogodka decembra lani, ko ga je skupaj z otroki Dnevnega centra Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike obiskala v predsedniški palači.

Priznal je, da je srečanje preseglo vsa njegova pričakovanja, predvsem pa je bil ganjen, ko je videl, s kakšno ljubeznijo se Mateja Svet posveča otrokom in s kakšno ljubeznijo se otroci obračajo k njej.

Manjkal ni niti predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Takrat sem si dejal, da sodite med tiste osebnosti, ki so bile v športu veliko ime zato, ker ste tudi sicer velika osebnost," je Matejo Svet nagovoril predsednik Pahor.

"Kot predsednik republike bi se vam rad zahvalil, da ste nekaj svoje dediščine zapustili muzeju kot navdih mladim generacijam, ki prihajajo za vami. Želim si, da bi mladi športniki v svojih idolih videli ne samo ljudi, ki segajo po športnem Parnasu, ampak predvsem velike osebnosti, ki znajo narediti zelo veliko dobrega za družbo, v kateri smo, in smo zaradi njih tudi boljše osebnosti," je slavnostni govor sklenil predsednik republike, s svojimi besedami pa ganil tudi Svetovo.

Razstava predmetov Mateje Svet je v Slovenskem smučarskem muzeju, ki se nahaja v Tržiškem muzeju, na ogled od danes, 12. novembra, po spominih pa se lahko sprehodite tudi po spletni različici razstave.

Poglejte še, kako je Mateja Svet predstavila Bojana Križaja:

Mateja Svet o svoji smučarski družini:

Razstava Mateja je zlata! (foto: Grega Valančič/Sportida)

