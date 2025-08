Maribor posodil Komaromija, Schick podaljšal z Bayerjem

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je potrdil, da je do konca sezone Györgyja Komaromija posodil madžarskemu prvoligašu Debrecenu. Kot so dodali pri štajerskem klubu, bodo Madžari lahko po sezoni Komaromija tudi odkupili.

Komaromi je z velikimi pričakovanji prišel v Maribor pred sezono 2024/25 iz Puskas Akademie. Po navedbah Transfermarkta so Štajerci zanj plačali za slovenske razmere tudi zajetno odškodnino v višini 600.000 evrov.

Toda 23-letni krilni nogometaš, ki ima z Mariborom pogodbo do konca junija 2027, se v Ljudskem vrtu ni posebej znašel, tako da bo kariero poskusil oživiti v domovini.

Maribor je Prvo ligo Telemach začel z zmago, remijem in porazom in je v sredini lestvice, v nedeljo ga čaka gostovanje pri Primorju.

Čeh ostaja pri lekarnarjih

Nemški nogometni prvoligaš Bayer Leverkusen je podaljšal pogodbo z napadalcem Patrickom Schickom, so sporočili iz kluba. Devetindvajsetletni Čeh je imel doslej pogodbo do leta 2027, po novem pa jo ima do leta 2030.

Schick je od leta 2020 na 168 tekmah za Bayer dosegel 81 golov in 12 podaj, v prejšnji sezoni je zabil 21 golov. S tem ga v klubu, od katerega se je poslovilo kar nekaj zvezdnikov, vidijo kot enega ključnih igralcev za razvoj ekipe v prihodnjih letih.

"S prenovo ekipe v naslednjem ciklu Patricka vidimo kot motor razvoja," je dejal direktor kluba Simon Rolfes in dodal, da Schick prinaša potrebno stabilnost.

Patrik Schick. Foto: Reuters

Leverkusen je leta 2024 sezono končal brez poraza in osvojil tako prvenstvo kot pokal, a je zdaj izgubil najboljšega igralca Floriana Wirtza, bočnega branilca Jeremieja Frimponga (oba sta šla v Liverpool), izkušenega vezista Granita Xhako (Sunderland) in srednjega branilca Jonathana Taha (Bayern).

Obenem je odšel tudi trener Xabi Alonso k madridskemu Realu, zamenjal ga je Erik ten Hag. Ta je poleti dobil nekatere okrepitve, kot so vezista Malik Tillman iz PSV in Ibrahim Maza iz Herthe, branilec Jarell Quansah iz Liverpoola in vratar Mark Flekken iz Brentforda.