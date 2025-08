Nizozemski kolesar Olav Kooij je zmagovalec uvodne etape 82. izvedbe dirke po Poljski. Član ekipe Visma Lease a Bike je v ciljnem sprintu 199,7 kilometra dolge ravninske preizkušnji med Vroclavom in Legnico ugnal Francoza Paula Magnierja (Tudor) in Avstralca Jensena Plowrighta (Alpecin - Deceuninck). Slovencev ni na dirki.

Triindvajsetletni Kooij je prišel do svoje 42. zmage v karieri in bo v torek nosil majico vodilnega. Ima štiri sekunde naskoka pred Magnierjem in šest pred Plowrightom.

Na dirki, ki jo je leta 2023 kot edini Slovenec doslej dobil Matej Mohorič, bo v torek na vrsti malce bolj razgibana etapa, v okolici Karpacza bo karavana prevozila 149,4 kilometra.

Poljska pentlja se bo končala v nedeljo s posamično vožnjo na čas. Eden glavnih favoritov za skupno zmago na dokaj nepredvidljivi dirki je Američan Brandon McNulty, sicer moštveni kolega slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates - XRG. Ta je danes ciljno črto prečkal v času zmagovalca na 48. mestu.