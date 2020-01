… leta 1988 je nekdanja smučarka Mateja Svet na tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori premagala vse tekmice še v slalomu, potem ko je dan pred tem zmagala v veleslalomu. Drugi sta bili Švicarka Vreni Schneider in Avstrijka Roswitha Steiner, ki sta zaostali za 60 stotink sekunde.

Za Matejo Svet je bila to tudi edina slalomska zmaga na tekmah svetovnega pokala. Sicer je v slalomu na stopničkah stala še štirikrat. Trikrat je bila druga in enkrat tretja.

Zgodilo se je še …

Leta 2018 je kranjskogorska smučarka Meta Hrovat postala mladinska svetovna prvakinja v slalomu. Na prvenstvu v Davosu je premagala Avstrijko Franzisko Gritsch in domačinko Aline Danioth.



Leta 2007 je Milenko Ačimovič podpisal pogodbo z dunajsko Austrio in zaigral v avstrijski prvi ligi.

Leta 2004 je Milenko Ačimovič zadel za zmago Lilla v gosteh pri Metzu 1:0 v sezoni 2003/04 francoske prve lige. Lille je v tej sezoni zasedel deseto mesto.



Leta 1993 je v finalu OP Avstralije Monika Seleš po treh nizih premagala legendarno nemško igralko Steffi Graf.

Leta 1987 je napadalec škotskega nogometnega kluba Hamilton Adrian Sprott dosegel zadetek v 70. minuti tekme za škotski pokal, s katerim je poleg šokantne zmage nad favoriziranimi tekmeci končal tudi rekordni niz vratarja Rangersov Chrisa Wooda, ki pred tem ni prejel zadetka kar 1196 minut zapored.

Leta 1978 je sodnik med nogometnem tekmo tanzanijskega državnega prvenstva izključil vratarja enega od moštev, potem ko je na svoje presenečenje opazil, da čuvaj mreže vsake toliko časa spije malo viskija iz steklenice, skrite za prečko gola.

Leta 1952 so v Guadalajari v Mehiki odprli štadion Jalisco, ki sprejme 56.713 navijačev in je tretji največji nogometni objekt v Mehiki. Gostil je tekme svetovnega prvenstva v letih 1970 in 1986. Rodili so se …

1955 nekdanja romunska teniška igralka Virgina Ruzici

1968 nekdanji škotski nogometaš John Collins

1971 nekdanji grški nogometaš Dimitris Markos

1974 nekdanji avstralski veslač Tory Toogood

1975 nekdanji slovenski nogometaš Janko Šribar

1980 nekdanji hrvaški nogometaš Jurica Vranješ

1981 španski nogometaš Julio Arca

1987 slovenski nogometaš David Bunderla