... leta 1994 se je na ženskem smuku na zahtevni progi Kandahar v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji smrtno ponesrečila avstrijska smučarka Ulrike Maier.

26-letna Maierjeva je nesrečno padla pri 110 kilometrih na uro, po udarcu v količek časomerilne naprave pa zanjo ni bilo več pomoči. Zaradi zloma vratu je umrla kmalu po tem, ko so jo pripeljali v bolnišnico v Murnau.

Le osem dni pred tem se je veselila zadnje zmage, najboljša je bila v veleslalomu v Mariboru.

Maierjeva je v svetovnem pokalu dosegla pet zmag in osvojila dve zlati kolajni v superveleslalomu na svetovnih prvenstvih v Vailu (1989) in Saalbachu (1991). Razmišljala je, da bi po sezoni 1993/94 sklenila smučarsko kariero.

Leta 2000 je slovenska rokometna reprezentanca na evropskem prvenstvu na Hrvaškem na tekmi za peto mesto premagala Hrvaško s 25:24 (12:12). Rokometaši so se s tem kot prva slovenska ekipa uvrstili na olimpijske igre v Sydneyju. Pred osem tisoč gledalci v razprodanem Domu športov so po šest golov dosegli Aleš Pajovič, Roman Pungartnik in Zoran Jovičič. Pri Hrvatih je sedem zadetkov prispeval Irfan Smajlagić.

Leta 2017 je slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec zmagala na superveleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Cortini d'Ampezzo. To je bila še peta zmaga v lanski sezoni najuspešnejše slovenske alpske smučarke v sezoni in tudi v karieri, kajti pred tisto sezono Mariborčanka še ni stala na odru za zmagovalke. Štuhčevi se je najbolj približala Italijanka Sofia Goggia, ki je za najboljšo Slovenko zaostala 31 stotink sekunde. Tretje mesto je osvojila Avstrijka Anna Veith (+0,70).

Leta 2018 je Mednarodni paraolimpijski komite (IPC) sporočil, da Rusija ne bo smela nastopiti na paraolimpijskih igrah v Pjongčangu, posamezni športniki pa bodo lahko tekmovali pod nevtralno zastavo.

Zgodilo se je še:

Leta 1964 so se v Innsbrucku v Avstriji začele devete zimske olimpijske igre. Nastopilo je 1.123 športnikov, (892 moških in 231 žensk).

Leta 2000 je Zlatko Zahovič v 17. krogu grške lige sezone 1999/00 zabil gol za Olympiakos pri zmagi nad Panachaikiju z 2:0.

Leta 2001 se je v St. Antonu v Avstriji z ženskim superveleslalomom začelo 36. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Vlogo prve favoritinje je upravičila Francozinja Regine Cavagnoud.

Leta 2002 je slovenski deskar Dejan Košir zmagal v paralelnem slalomu na tekmi svetovnega pokala v Bad Gasteinu v Avstriji. Drugo mesto je osvojil Nemec Mathias Behounek, tretjega pa Francoz Nicolas Huet.

Leta 2004 so rokometaši Slovenije v tretjem krogu drugega dela evropskega prvenstva v Ljubljani premagali Francijo s 27:22 (12:9) in se uvrstili v polfinale. Največ golov za Slovence je dosegel Vid Kavtičnik (8), za goste pa Gregory Anquetil (6).

Leta 2005 je ameriški smučar Bode Miller na svetovnem prvenstvu v Bormiu zmagal v superveleslalomu. Avstrijci so se morali zadovoljiti z drugim, tretjim in četrtim mestom Michaela Walchhoferja, Benjamina Raicha in Hermanna Maierja.

Leta 2006 je Dalibor Stevanovič zabil prvi gol v španski prvi ligi, ko je v 21. krogu sezone 2005/06 zabil častni gol za Real Sociedad pri porazu z 1:3 v gosteh pri Alavesu. Med strelce se je vpisal v 90. minuti.

Leta 2007 je Branko Ilič prestopil iz Domžal v španski prvoligaš Betis. Sprva je bil v Sevillo zgolj posojen, nato pa je z zeleno-belimi maja podpisal pogodbo.

Rodili so se:

1883 – pokojni severnoirski nogometaš Billy McCracken

1926 – pokojni turški nogometaš Lefter Kücükandonyadis

1932 – pokojni angleški nogometaš George Allen

1932 – pokojni angleški nogometaš Tommy Taylor

1936 – nekdanji španski nogometaš Joaquin Peiro Lucas

1949 – nekdanji ruski nogometaš Evgeni Lovčev

1950 – nekdanji južnoafriški dirkač Jody Scheckter

1954 – nekdanji brazilski nogometaš Leovegildo Lins da Gama Junior

1956 – nekdanji beloruski nogometaš Sergei Borovski

1960 – nekdanji ameriški skakalec v vodo Gregg Louganis

1965 – nekdanji češki hokejist Dominik Hašek

1966 – nekdanji brazilski nogometaš Romario

1964 – nekdanji kanadsko-slovenski hokejist Ed Kastelic

1969 – nekdanji slovenski nogometaš Andrej Kokalj

1973 – nekdanji francoski nogometaš Rober Pires

1978 – nemški smučarski skakalec Martin Schmitt

1978 – slovenski nogometaš Blaž Puc

1979 – slovenski nogometaš Matej Mavrič

1980 – hrvaški nogometaš Ivan Klasnić

1980 – danski nogometaš Peter Lovenkrands

1985 – španski košarkar Marc Gasol

1985 – slovenski nogometaš Aleksandar Zečevič

1986 – angleški nogometaš Mark Howard​