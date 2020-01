Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1996 je slovenski smučarski skakalec Primož Peterka prvič v karieri zmagal na tekmi svetovnega pokala.

Na najvišjo stopničko odra za zmagovalce je stopil v Zakopanah na Poljskem. V prvi seriji je skočil 130 metrov, v drugi pa 127 metrov in tako premagal avstrijska asa Andreasa Goldbergerja in Reinharda Schwarzenbergerja.

Peterka je za Primožem Ulago in Francijem Petkom postal tretji Slovenec, ki je zmagal na tekmi skakalcev za svetovni pokal. Do konca kariere si je v svetovnem pokalu še 14-krat pokoril konkurenco, v sezonah 1996/97 in 1997/98 pa je zmagal tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Foto: Vid Ponikvar

… leta 1974 pa se je v Drammnu na Norveškem rodil Ole Einar Björndalen, najuspešnejši biatlonec vseh časov. Še danes aktivni Kralj biatlona je v karieri osvojil 94 posamičnih zmag na ravni svetovnega pokala, tem pa dodal še osem zlatih olimpijskih odličij. S svetovnih prvenstev je prinesel 44 kolajn, od teh 20 zlatih.

Zgodilo se je še:

Leta 1974 sta londonski Chelsea in Stoke City postala prvi angleški nogometni ekipi, ki sta tekmo odigrali v nedeljo.

Leta 1993 je Akebono Taro postal prvi tujec, ki je v tradicionalni japonski rokoborbi sumu dobil najvišji naziv, jokozuna. Akebono je bil Američan, rojen na Havajih, njegovo pravo ime pa je Chadwick Haheo Rowan.

Leta 1995 so francoskega zvezdnika Manchester Uniteda Erica Cantono zaradi napada na navijača, ki ga je na eni izmed tekem napadel s pravim karatejskim udarcem, kaznovali z devetmesečno prepovedjo igranja, hkrati pa je moral odšteti 20 tisoč angleških funtov.

Leta 2003 se je avstrijski smučarski zvezdnik Hermann Maier vsega dva tedna po vrnitvi na bele strmine po dolgem okrevanju zaradi prometne nesreče, v kateri je bil skoraj ob nogo, že stopil na najvišjo zmagovalno stopničko. Na superveleslalomu v Kitzbühelu je dosegel 42. zmago v karieri.

Leta 2004 je slovenska moška rokometna reprezentanca v uvodnem krogu drugega dela evropskega prvenstva v Ljubljani premagala Srbijo in Črno goro s 27:20 (14:11). Pred pet tisoč gledalci v dvorani Tivoli je največ golov za Slovenijo prispeval Zoran Lubej (6), petkrat je bil natančen Vid Kavtičnik.

Leta 2008 je srbski teniški zvezdnik Novak Đoković osvojil prvi turnir za grand slam. V finalu Odprtega prvenstva Avstralije je nepostavljenega Francoza Jo-Wilfrieda Tsongaja ugnal s 4:6, 6:4, 6:3 in 7:6 (2).

Leta 2013 so rokometaši Španije v finalu svetovnega prvenstva v Španiji s 35:19 premagali Dance in se veselili drugega naslova svetovnih prvakov. Dan prej je Slovenija na tekmi za tretje mesto izgubila proti Hrvaški in zasedla končno četrto mesto.

Leta 2013 je na slalomu svetovnega pokala v Mariboru zmagala slovenska superšampionka Tina Maze. V sezoni 2012/13 je postavila rekord v osvojenih točkah svetovnega pokala, zbrala jih je 2414.

Rodili so se:

1927 – pokojni belgijski nogometaš Victor Mees

1957 – nekdanji slovenski hokejist Cveto Pretnar

1973 – pokojni beloruski nogometaš Valentin Belkevich

1974 – norveški biatlonec Ole Einar Björndalen

1974 – nekdanji slovenski nogometaš Dejan Kečan

1976 – nekdanji južnokorejski nogometaš Ahn Jung-Hwan

1978 – nekdanji gruzijski nogometaš Kakha Kaladze

1980 – nekdanji ruski teniški igralec Marat Safin

1981 – nekdanja avstralska teniška igralka Alicia Molik

1983 – slovenski nogometaš Rok Letonja

1987 – slovenski nogometaš Mitja Barborič

1988 – brazilski nogometaš Kerlon Moura Souza