Predzadnji dan Toura po meri specialistov za klasike. Ali pa uspešen beg.

Po dveh brutalnih gorskih preizkušnjah, ki sta dodobra izčrpali favorite za skupno zmago na Dirki po Franciji, je danes na sporedu razgibana 20. etapa, ki bo v dobrih 184 kilometrih od Nantue do Ponatrliera postregla s štirimi kategoriziranimi vzponi in 2.900 višinskimi metri. Trasa je idealna za specialiste za klasične dirke, po tritedenskem izčrpavanju pa nadvse primerna tudi za uspešen beg. Z zaprto vožnjo se bo začela ob 12.05, deset minut kasneje tudi zares, v cilju pa najboljše pričakujejo malo po 16. uri.

Tadej Pogačar je na dveh zahtevnih gorskih preizkušnjah v četrtek in petek odbil vse napade in si bolj ali manj že dokončno tlakoval pot do svoje četrte skupne zmage na Touru. Pred danskim izzivalcem Jonasom Vingegaardom ima udobne štiri minute in 24 sekund prednosti, kar pa ne pomeni, da Dančeva Visma Slovenca ne bo poskušala še napadati. Je pa tudi nizozemska četa že hudo izmučena, zato utegnejo favoriti za skupini seštevek danes oder prepustiti drugim profilom kolesarskih asov.

Današnja razgibana trasa je po meri kolesarjev, ki blestijo na enodnevnih dirkah, klasikah. Ob odsotnosti najboljših med takšnimi, Nizozemca Mathieuja van der Poela in Belgijca Remca Evenepoela, ki sta Tour že predčasno končala, pa ob predpostavki, da bo Pogačar, tudi on izjemen "klasičar", poskušal preživeti malo mirnejši dan v sedlu, lahko med kandidate za dober izid štejemo kolesarje, kot so Wout van Aert, Quinn Simmons, Romain Grégoire, Victor Campenaerts, Frank van den Broek, Tim Wellens, Bruno Armirail, Ben Healy, Ben O'Connor, Julian Alaphilippe, Jhonatan Narváez, Iván Romeo, Axel Laurance ... Pa seveda tudi naš Matej Mohorič, ki je član ene od trinajstih ekip, ki zmage na tem Touru še nima.

V devetnajstih etapah so zmagali kolesarji devetih ekip. Petkrat UAE Team Emirates – XRG (štirikrat s Pogačarjem in enkrat s Timom Wellensom), pa štirikrat Soudal Quick-Step (dvakrat Tim Merlier, po enkrat Evenepoel in Valentin Paret-Peintre), po dve zmagi so zabeležili Alpecin – Deceuninck (Jasper Philipsen, van der Poel), Lidl – Trek (dvakrat Jonathan Milan) in Ineos Grenadiers (dvakrat Thymen Arensman), po eno pa EF Education – EasyPost (Ben healy), Visma | Lease a Bike (Simon Yates), Uno-X Mobility (Jonas Abrahamsen) in Jayco AlUla (Ben O'Connor).

To pa pomeni, da bodo poleg Mohoričevega Bahrain – Victoriousa izjemno motivirani, da se danes dokopljejo do prestižne zmage, še v moštvih Intermarche – Wanty, Groupama – FDJ, Tudor, Arkea B&B Hotels, Movistar, Decathlon AG2R – La Mondiale, Cofidis, Astana, Lotto, TotalEnergies in Israel – Premier Tech. Pa seveda tudi Rogličeva ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, ki ji je sicer pomembneje, da ubrani tretje mesto v skupnem seštevku Floriana Lipowitza, in Picnic PostNL, ki s Škotom Oscarjem Onelyjem še pogleduje proti stopničkam v skupnem seštevku.

Časa vsem omenjenim zmanjkuje, zato utegne biti bitka za mesto v ubežni skupini danes neizprosna. Pri selekciji pa bo pomagal že prvi kategoriziran vzpon dneva, Col de la Croix de la Serra, 12-kilometrski klanec tretje kategorije s 4,1-odstotnim povprečnim naklonom. Ta se bo začel že po dobrih dvanajstih kilometrih etape. S tega sledi najdaljši spust dneva, nato pa bo šlo ves čas gor in dol. Kategorizirani klanci so še Cote de Valfin (5,4 km/4,2 %, IV. kat.) na 45. kilometru etape, Cote de Thesy (3,6 km/8,9 %, II. kat.) na 121. kilometru, pa 24 kilometrov pred ciljem še Cote de Longeville (2,5 km/5,5 %, IV. kat.).

Skupni vrstni red po 19 etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 69:61:46

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 4:24

3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 11:09

4. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 12:12

5. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 17:12

6. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 20:14

7. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea-B&B Hotels) 22:35

8. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 25:30

9. Ben Healy (Irs/EF Education-EasyPost) 28:02

10. Ben O'Connor (Avs/Jayco AlUla) 34:34

...

123. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 4:48:32

151. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 5:18:23

...

