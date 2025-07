Kjer morje neguje: Naravna poletna nega v Thalasso Spa Lepa Vida

Poleti se narava dotakne naše kože na poseben način. Vroč pesek, morski vetrič, sol na koži – vse nas spomni, kako blagodejne so preproste stvari. In prav koža, naš največji organ , jih doživi prva. Poleti ta govori glasneje: o soncu, o suhosti, o iskanju ravnovesja. Poleti koža govori glasneje. O soncu. O suhosti. O iskanju ravnovesja. Odgovor nam da narava – iz srca Sečoveljskih solin prihaja naravna rešitev – Thalasso Spa Lepa Vida , kjer s slanico, soljo in blatom iz solin izvajajo tretmaje, ki temeljijo na stoletjih preizkušenega znanja.

Odgovor se skriva v naravi – v osrčju Sečoveljskih solin, kjer že stoletja nastaja najboljša morska sol. Tam deluje Thalasso Spa Lepa Vida, edinstven prostor sprostitve in nege, kjer se koža in morje povežeta na poseben način.

Narava piše najboljše rituale

V Thalasso Spa Lepa Vida nič ni prepuščeno naključju – vsaka storitev temelji na naravnih učinkovinah, pridobljenih neposredno v solinah: slanici, solinskem blatu, ročno pridelani morski soli ter spretnih rokah terapevtov. Brez industrijskih dodatkov, v sožitju z ritmi narave.

"V Thalasso Spa Lepa Vida uporabljamo le naravne učinkovine, pridobljene tukaj – kjer morje neguje telo in um. Slanica je ena izmed najbolj krepčilnih sestavin, saj koži vrača ravnovesje, nas pa poglobi v popolno sprostitev. Pridite, doživite moč narave in si privoščite trenutek zase – vaše telo vam bo hvaležno." — Nataša Šmon Kokošinek, vodja Thalasso Spa Lepa Vida

Slanica ali matična voda je dragocen stranski produkt pridelave soli – gosta, mineralno bogata tekočina, znana tudi kot aqua madre, mati vseh voda. V njej se skriva koncentrat morskih koristi: magnezij, kalcij, kalij, brom, jod…

Zaradi visoke gostote voda deluje pomirjujoče, sprošča mišice, izboljšuje cirkulacijo in krepi kožno bariero. Magnezij ohranja vlažnost in elastičnost kože, stroncij blaži srbečico, jod pa spodbuja celično presnovo. Koža postane bolj odporna, sijoča in uravnotežena.

Talasoterapija: zdravilna moč morja

V Thalasso Spa Lepa Vida izvajajo tretmaje po načelih talasoterapije – naravne terapije z morsko vodo, blatom in soljo. Učinkovine se uporabljajo tam, kjer tudi nastajajo – neposredno v naravnem okolju solin. Tako se ohranja njihova moč in učinkovitost.

Staro znanje solinarjev se prepleta z modernimi spoznanji o koži in regeneraciji – brez invazivnih metod, le z močjo narave.

Sol – od kristala do pilinga

Ročno pridelana morska sol Piranskih solin je več kot le začimba. Nastaja na petoli – naravni mikrobiološki podlagi kristalizacijskih bazenov – je bogata z minerali, predvsem pa izstopa njen izjemen in poln okus. V kozmetiki se lahko uporablja tudi kot odličen naravni piling, ki odstrani odmrle celice, poživi mikrocirkulacijo in kožo pripravi na poletne dni.

Sestavine iz solin so osnova naravne kozmetične linije Lepa Vida, ki ročno pridelano morsko sol, slanico in solinsko blato približujejo vsakodnevni skrbi za kožo.

Posebna julijska ugodnost: Do konca julija sta pilinga Verbena in Vrtnica 250 ml na voljo z 20 % popustom – idealno za nadaljevanje spa razvajanja tudi doma.

»Ob tradicionalni pridelavi soli v solinah nastajata še dve dragoceni sestavini za nego kože – slanica (matična voda) in solinsko blato. Slanica ima višjo gostoto ter večjo vsebnost raztopljenih soli kot morska voda – poleg natrijevega klorida vsebuje še magnezijeve, kalcijeve in kalijeve soli, predvsem v obliki kloridov, bromidov, karbonatov, sulfatov in jodidov. Ob kristalizacijskih bazenih nastaja tudi solinsko blato, bogato s silicijem, kalcijem, natrijem, magnezijem, kalijem, žveplom, bromom in jodom. Skupaj s soljo so to ključne učinkovine kozmetične linije Lepa Vida in izhodišča storitev našega talaso spa-ja.« — dr. Neli Glavaš, razvojna tehnologinja kozmetičnega programa Piranskih solin

Thalasso Spa Lepa Vida – zgodba nege v objemu morja

Po prenovi leta 2025 Thalasso Spa Lepa Vida ponuja še več udobja in prostorov za sprostitev – a bistvo ostaja enako: naravna, neinvazivna nega, ki povezuje telo z močjo morja. Vsak tretma je doživetje – dih postane globlji, misli tišje, koža pa znova najde svoje ravnovesje.

Poletna akcija Thalasso Spa Lepa Vida: 4 za 3 Med 21. julijem in 1. avgustom izkoristite posebno ugodnost:ob nakupu treh darilnih bonov za 240-minutni vstop v Thalasso Spa Lepa Vida prejmete četrtega brezplačno. Priložnost, da razveselite sebe in še koga, ki potrebuje čas zase. Nakup bonov je možen v spletni trgovini ter na prodajnih mestih Piranskih solin.

Če to poletje iščete prostor, kjer bi se umirili, poskrbeli za kožo in prisluhnili naravi, vas Piranske soline vabijo, da se prepustite njihovemu ritmu in razvajanju.To ni le velnes. Je prostor, kjer narava nežno vrača ravnovesje – telesu in umu in čutom.