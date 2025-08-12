Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
12. 8. 2025,
18.01

1 ura, 29 minut

Torek, 12. 8. 2025, 18.01

Ljudje, rojeni v teh znakih, zlahka osvojijo vsako srce

par, flirt, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Astrologi so prepričani, da se največji osvajalci src rodijo v dveh nebesnih znamenjih. To so ljudje, ki brez truda izstopajo in pozornost pritegujejo že samo s svojo prisotnostjo.

Lev

Levi izžarevajo samozavest, toplino in vedrost, ki neznansko privlači ljudi. S svojim nasmehom in energijo napolnijo vsak prostor, njihov prirojeni smisel za humor pa je nepozaben. Posebni so predvsem zaradi svoje avtentičnosti – levi so takšni, kot so, in se ne poskušajo prilagoditi tujim standardom.

Njihova iskrenost v povezavi s pozitivnostjo osvoji tudi najbolj zadržane. Ko se pogovarjate z levom, imate občutek, da ste pomembni, opaženi in sprejeti, zaradi česar jih obožujejo prav vsi.

Dvojčka

Dvojčki imajo dar komunikacije, ki jim odpira mnoga vrata, tudi tista v srce. Zaradi svoje radovednosti in živahnega duha so izjemno zanimive osebe in nikoli ne veste, kam vas bo odpeljal pogovor z njimi. Njihov šarm ni poskus, da bi na vas naredili vtis, ampak vsakogar preprosto nasmejejo.

V vsakem, ki ga srečajo, vzbudijo zanimanje. Dvojčki se z neverjetno lahkotnostjo povežejo z najrazličnejšimi ljudmi, njihovo energijo pa si vsakdo še dolgo zapomni.

Preverite svoj dnevni horoskop.

