Ti znaki horoskopa najbolj komplicirajo

Dvojčka

Dvojčki so vladarji komunikacije, a tudi šampioni ustvarjanja težav iz nič. Ko se odločijo, da bodo skuhali kavo, to ni le kuhanje, ampak dilema o tem, ali bi bilo treba prej oprati skodelice, ali naj mleko nalijejo pred kavo in ali je kavna mešanica prava, medtem pa morajo odgovoriti še na vrsto SMS-sporočil. Pri njih je vse hitro, a brez kakršnegakoli reda. Ko gredo kupiti kruh, je zelo verjetno, da bodo domov prinesli polne vrečke iz treh različnih trgovin, v katerih sicer ne bo kruha, oni pa bodo razmišljali o odprtju butične pekarne.

Tehtnica

Tehtnice hočejo vedno sprejeti najboljšo možno odločitev – zase, za vas in za obče dobro. Plemenito, a vse skupaj se običajno konča s popolno paralizo. Če mora tehtnica izbrati večerni film, se pripravite na vsaj uro brskanja, tehtanja med žanri, razmišljanja o razpoloženju, branja filmskih recenzij in posvetovanja z vsemi filmoljubi, ki jih poznajo. Na koncu se pogosto zgodi, da ne pogledajo nobenega filma, ker je ura že prepozna. Njihovo iskanje popolne rešitve tudi najpreprostejšo situacijo spremeni v eksistencialno krizo.

Ribi

Ribe so nežne, empatične in izjemno intuitivne, medtem pa jim preprostost pogosto spolzi iz rok kot milo pod tušem. Če morajo komu poslati sporočilo, morajo najprej premisliti o občutkih, ki se jim porajajo ob tem, razmisliti o tem, kako se bo prejemnik odzval, in si morda celo pripraviti skico sporočila. Ko je treba izbrati novo barvo sten v stanovanju, sta na vrsti preverjanje energije v prostoru in simbolike barv ter ujemanje odtenkov z letnimi časi. Ribe ničesar ne počnejo "kar tako", pri njih je vse proces, ki ima globlji pomen.