Znaki horoskopa, ki s svojimi šalami nasmejijo le sebe

Strelec

Strelci so duhoviti na način, ki mu je težko slediti, njihove šale se pogosto vzamejo od nikoder, njihove misli pa skačejo s teme na temo. Če ne spremljate njihovega miselnega toka, najverjetneje ne boste razumeli, zakaj se valjajo od smeha. Njim je za to povsem vseeno, smeh je smeh in če je njihov, je še toliko bolje.

Vodnar

Vodnarji imajo specifičen, včasih kar absurden smisel za humor. V njihovih šalah so pogosto nepričakovane povezave, znanstvene reference in čudne primerjave, ki so smešne le njim. Medtem ko preostanek družbe poskuša doumeti, kaj so povedali, se vodnarji zadovoljno smejijo lastni izvirnosti.

Dvojčka

Dvojčki so klepetavi, hitri in duhoviti, a včasih pozabijo, da niso vsi enako miselno razigrani. Njihove besedne igre in vragolije so pogosto naravnost genialne, včasih pa tudi tako zapletene, da se občinstvo izgubi. K sreči pa so dvojčki občinstvo sami sebi in bodo sami sebi tudi ploskali, če jim že nihče drug ne.