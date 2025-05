Ti znaki horoskopa so v zvezi najbolj sebični

V vsakem odnosu so potrebni kompromisi, toda za nekatere ljudi kompromis pomeni: "Lahko, a mora biti po moje." Če se je v zvezi treba prilagoditi, pričakujejo, da se bo prilagodil njihov partner. To velja predvsem za štiri nebesna znamenja.

Oven

Ovni ljubijo strastno, intenzivno in brez zadržkov, a so zelo tekmovalni in dominantni. V zvezi pogosto nezavedno zavzamejo vodilni položaj in pričakujejo, da se bo vse dogajalo v njihovem tempu. Če kaj ne gre tako, kot si želijo, se mora njihov partner prilagoditi ali pa bodo odšli. Ne prenašajo stagnacije, še manj pa izgube nadzora. V njihovem ljubezenskem filmu imajo pač glavno vlogo.

Lev

Levi se ne pretvarjajo, da so kralji, ampak so v to prepričani. V zvezi pričakujejo občudovanje, pozornost in stalno potrditev, da so ljubljeni, posebni in edinstveni. Sicer tudi sami znajo biti velikodušni in skrbni, a le pod pogojem, da njihove potrebe nikoli ne padejo v ozadje. Če se jim zazdi, da njihove potrebe in želje niso opažene, se bodo hitro umaknili.

Dvojčka

Dvojčki so šarmantni, zabavni in znajo zapeljevati z besedami, pogosto pa so čustveno privrženi predvsem samim sebi. V zvezi si želijo svobode, mentalne stimulacije in prostora, da so lahko vse, kar hočejo biti. Če jih zveza začne dušiti ali ovirati, bodo sprva skušali "predelati" partnerja, če pa v tem niso uspešni, odidejo. V sebi so prepričani, da so oni najpomembnejši.

Kozorog

Kozorogi v zvezo vstopijo resno, premišljeno in pogosto z dolgoročnim načrtom. Ko pa je zveza potrjena in "podpisana", začnejo postavljati standarde in pričakujejo, da se jih bo tudi partner držal. Sicer niso čustveno sebični, a se svojim ciljem niso pripravljeni odpovedati zaradi partnerja. Če jih ta ne razume, ne bodo zavili s poti, ampak bodo raje menjali sopotnika.