Pulj že za 15 evrov: zgodovinsko in obmorsko doživetje, ki si ga lahko privoščite kadarkoli

Poletje je pred vrati, dnevi so vse toplejši, sonce nas vabi ven in misli nezadržno uhajajo proti morju. A zakaj čakati na dopust, če si lahko brez veliko načrtovanja že ta konec tedna privoščite kratek pobeg? En dan, ko pustite za seboj vsakodnevne skrbi, urnike in vožnjo ter namesto tega izberete mirno potovanje ob oknu vlaka, ki vas odpelje naravnost tja, kjer se obala stika z zgodovino – v Pulj .

Če vas mikajo razgled na sinje morje, vonj borovcev in sprehod mimo tisočletnih kamnitih zgodb, potem je ta izlet morda točno tisto, kar potrebujete.

Foto: Shutterstock

Z vlakom do Pulja – brez skrbi, gneče in iskanja parkirišča

Pot do morja je lahko enako sproščujoča kot sam prihod – če le izberete pravi način. Vožnja z vlakom v Pulj ponuja prav to: miren začetek izleta brez naporne vožnje in parkiranja. Namesto tega se usedete na vlak, poiščete udoben sedež, vklopite svojo najljubšo glasbo ali odprete knjigo in uživate v poti, ki vas že sama po sebi odklopi od vsakdanjika.

Pulj je povezan z železniškim prometom preko Istre in čeprav pot zahteva en prestop (najpogosteje v Divači ali Kopru), ostaja preprosta in dostopna. Slovenske železnice ponujajo povezave iz Ljubljane, Celja ali Maribora, vozovnica pa vas bo stala približno 15 evrov v eno smer – kar pomeni, da si vikend ob morju lahko privoščite že za manj kot 30 evrov.

Vozni red in ključne informacije

Relacija Ljubljana – Pulj (z enim prestopom) Trajanje vožnje Odvisno od vstopne postaje Cena vozovnice 19 evrov enosmerna / 29 evrov povratna (odrasli); otroška enosmerna: 9,50 evrov, povratna 14,50 evrov Kraj odhoda Železniške postaje (Ljubljana, Maribor, Celje, Zidani Most, Dobova, Sevnica, Litija, Postojna...) Kraj prihoda Železniška postaja Pulj Nakup vozovnice Na prodajnih mestih za mednarodni promet Povezave Prestop v Divači/Kopru + sezonski prestop v Buzetu Dodatna oprema Vlak omogoča prevoz kolesa

Foto: Liam Toni Šironjič

Vožnja z vlakom je več kot le prihod do cilja, je uvod v sprostitev. Medtem ko drugi posvečajo svojo pozornost vožnji po avtocesti, vi že prečkate mejo in opazujete istrske griče, popolnoma sproščeno. Naj se vaš izlet začne, še preden prispete na cilj.

Kaj početi v enem dnevu v Pulju? Vse na dosegu hoje.

Ob prihodu v Pulj dopoldne in odhodu pozno popoldne ali zvečer ostane dovolj časa za sproščeno raziskovanje mesta, brez hitenja in potrebe po dodatnih prevozih. Pulj je kompaktno, sprehajalcem prijazno mesto, ki na majhnem območju ponuja veliko, od zgodovine do obale.

1. Začetek ob puljski Areni – simbolu mesta

Takoj po prihodu lahko obiskovalec dan začne ob eni najbolj prepoznavnih znamenitosti – rimskem amfiteatru. Arena je ena največjih in najbolje ohranjenih antičnih zgradb v Evropi. Že sprehod okoli nje pričara vtis veličastnosti, ogled notranjosti pa ponudi še globlji stik z zgodovino.

Foto: Shutterstock

2. Središče mesta – Forum in Avgustov tempelj

Le kratek sprehod vodi do glavnega mestnega trga – Foruma, kjer stoji Avgustov tempelj. Obiskovalec se lahko sprehodi po tlakovanih ulicah starega mesta, si ogleda rimske ostanke, stopi do tržnice ali sede v senčno ulico na kavo, kjer lahko zares začuti mestni utrip.

Foto: Shutterstock

3. Osvežitev ob morju – mestna plaža Valkane

Če dopuščata čas in vreme, se lahko odpravite do mestne plaže Valkane, ki je od centra oddaljena približno 30 minut hoje ali deset minut vožnje z mestnim avtobusom. Plaža je urejena, obdana z borovci in primerna tako za kopanje kot za sprostitev v senci.

4. Povratek skozi mestno jedro – lahkotno in lokalno

Foto: Shutterstock

Po osvežitvi ob morju se lahko odpravite nazaj proti središču mesta. Na poti si lahko privoščite preprost prigrizek, sadje s tržnice ali sladoled. Pulj ne zahteva urnika, njen ritem dopušča spontanost in občutek, da ima obiskovalec dan povsem zase.

5. Zadnji sprehod pred odhodom – mirni kotički in zgodovinske sledi

Če vam preostane še nekaj časa, priporočamo sprehod mimo Herkulovih vrat ali skozi mestni park Monte Zaro. Gre za manj obljudene, a prijetne točke mesta, kjer se lahko še zadnjič nadihate morskega zraka pred vrnitvijo domov.

Foto: Shutterstock

Nasvet za potnike Pripravite se na nepozaben izlet v Pulj! Za potovanje z vlakom ne potrebujete veliko: lahka oblačila, udobne čevlje in nasmeh na obrazu. Ne pozabite na steklenico vode – istrsko sonce zna biti močno, še posebej v popoldanskih urah. Naj bo vaš dan poln lahkotnih korakov in veselih trenutkov! Na poti si lahko čas krajšate z branjem, poslušanjem glasbe ali preprostim opazovanjem pokrajine, ki se spreminja pred vašimi očmi. Vožnja z vlakom je idealna priložnost, da si vzamete trenutek zase, še preden prispete na cilj. Če pa se boste na pot odpravili v družbi, bo ta ob prijetnem klepetu minila še hitreje. Če radi raziskujete aktivno, ne pozabite s seboj vzeti še manjše brisače in kopalk – možnost hitrega skoka v morje je vedno na dosegu roke. Za vse dodatne informacije, vozni red ali spremembo tega pa priporočamo, da pred potjo preverite spletno stran Slovenskih železnic ali povprašate na postaji. Pulj vas pričakuje – pripravljeni, udobno obuti in brez odvečnih skrbi boste iz njega odnesli največ.

Foto: Shutterstock

Pulj za vse okuse

Ne glede na to, kaj si želite od svojega izleta, v boste Pulju to zagotovo našli. Mesto ponuja dovolj raznolikih vsebin, da vsakdo najde nekaj zase.

Če vas zanima zgodovina, boste med sprehodom skozi staro mestno jedro opazili ostanke rimskih časov na skoraj vsakem koraku, od monumentalne Arene do Avgustovega templja in Herkulovih vrat. Ljubiteljem arhitekture bo v oči padel tudi avstro-ogrski vpliv na stavbah iz poznega 19. stoletja.

Če si želite predvsem sprostitve, se boste z veseljem umaknili na mestne plaže ali posedeli v senci obmorskih dreves. Pulj ima prijeten, nevsiljiv ritem, ki vas hitro potegne vase in upočasni korak.

Foto: Shutterstock

In če prisegate na lokalne okuse, boste navdušeni nad istrskim duhom, tudi če ne obiščete restavracij. Že sveže sadje s tržnice, vonj po pečenih rogljičkih ali lokalni sladoled vas bodo zapeljali v kulinarični utrip mesta.

Ne glede na to, kako si zamišljate svoj dan, vam Pulj ponuja kuliso, ki vas ne bo razočarala.