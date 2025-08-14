Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
14. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

8 ur, 57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
trik viralno lip stain ustnice TikTok

Četrtek, 14. 8. 2025, 4.00

8 ur, 57 minut

Obarvane ustnice od jutra do večera? Družbena omrežja je obnorel ta izdelek.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ustnice, ličila | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Včasih so kraljevale klasične šminke, ki jih je bilo treba pogosto popravljati, danes pa na lepotnem prestolu sedi nekaj precej dolgotrajnejšega. Na družbenih omrežjih že mesece krožijo posnetki deklet, ki si s hitrim potegom čopiča čez ustnice zagotovijo obstojno barvo od jutra do večera, in to brez packanja, suhih ustnic in skrbi, da bo odtenek po kosilu izginil. Ta mali čudež se imenuje lip stain.

@lenkalux I loooove this lip stain👄 shade: whimiscal @Wonderskin Beauty ♬ Very Demure, Very Mindful - Tambo

Kako pravzaprav deluje?

Lip stain vsebuje barvne pigmente, ki se vpijejo v zgornjo plast kože ustnic in jih obarvajo "od znotraj". Na ta način ni obarvana le površina ustnic, temveč se barva vpije v kožo, zato jo je bistveno težje odstraniti. Rezultat je naraven, a intenziven videz, ki ostane z vami še dolgo po nanosu. 

@nats_not_okay it’s time I finally tell you guys… here is my current FAVE lip stain that lasts me all day🫦🤫🍷 the NEW Lip I.V Gloss Stain from @NYX Professional Makeup #NYXCosmeticsPartner #ad #foryou #lipstain #lipcombo ♬ original sound - Nat Anderson

Preberite še:

Koža, česen
Trendi Kako ličila ohraniti na svojem mestu tudi v vročih dneh?
ličila
Trendi Ta trik z ličili spremeni obliko obraza v nekaj sekundah
moda, rute
Trendi Barve poletja: odtenki šmink, ki poudarijo zagorelo polt
trik viralno lip stain ustnice TikTok
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.