Obarvane ustnice od jutra do večera? Družbena omrežja je obnorel ta izdelek.

Včasih so kraljevale klasične šminke, ki jih je bilo treba pogosto popravljati, danes pa na lepotnem prestolu sedi nekaj precej dolgotrajnejšega. Na družbenih omrežjih že mesece krožijo posnetki deklet, ki si s hitrim potegom čopiča čez ustnice zagotovijo obstojno barvo od jutra do večera, in to brez packanja, suhih ustnic in skrbi, da bo odtenek po kosilu izginil. Ta mali čudež se imenuje lip stain.