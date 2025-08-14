Četrtek, 14. 8. 2025, 4.00
Obarvane ustnice od jutra do večera? Družbena omrežja je obnorel ta izdelek.
Včasih so kraljevale klasične šminke, ki jih je bilo treba pogosto popravljati, danes pa na lepotnem prestolu sedi nekaj precej dolgotrajnejšega. Na družbenih omrežjih že mesece krožijo posnetki deklet, ki si s hitrim potegom čopiča čez ustnice zagotovijo obstojno barvo od jutra do večera, in to brez packanja, suhih ustnic in skrbi, da bo odtenek po kosilu izginil. Ta mali čudež se imenuje lip stain.
Kako pravzaprav deluje?
Lip stain vsebuje barvne pigmente, ki se vpijejo v zgornjo plast kože ustnic in jih obarvajo "od znotraj". Na ta način ni obarvana le površina ustnic, temveč se barva vpije v kožo, zato jo je bistveno težje odstraniti. Rezultat je naraven, a intenziven videz, ki ostane z vami še dolgo po nanosu.
