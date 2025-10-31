Petek, 31. 10. 2025, 4.00
7 ur, 33 minut
Kako v zadnjem trenutku izdelati svoj kostum za noč čarovnic?
Noč čarovnic je tu, vi pa še vedno nimate kostuma? Ni razloga za paniko. Včasih je prav improvizacija tista, ki ustvari najboljše ideje. Za ta poseben večer pridejo v ospredje ideje, ki so domiselne, elegantne in brez nepotrebnega pretvarjanja. Poglejte okoli sebe, nekaj preprostih kosov, ki jih že imate doma, je vse, kar potrebujete. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo kostume, ki jih lahko ustvarite v zadnjih minutah.
Dva duhca na glavi
Za igrivo, a preprosto preobleko lase spnite v dve figi, čeznju položite bel prtiček in z alkoholnim flomastrom narišite črne oči. Nastala bosta dva simpatična duhca. Celoten kostum ne zahteva nič truda in zagotovo prinese veliko nasmehov.
@amberrosepeakehair Halloween hair 👻 #halloweenhair #hair #halloweenhairstyles #halloween2025 ♬ Halloween ・ cute horror song - PeriTune
Pajčevina iz ličil
S črnim črtalom ali svinčnikom za oči na eno stran obraza narišite pajčevino. Za večji učinek lahko dodate nekaj bleščic ali temno šminko. Rezultat je minimalističen, a ravno prav skrivnosten videz, idealen za tiste, ki prisegate na preproste detajle.
@lenkalul halloween hack that actually works🕸️🖤 AD using products i found in my @boxycharm & @IPSY Halloween Bundle 🫶🏼 video ib @Hollie Brooks product details: @LOVECRAFT BEAUTY dark dimension dual tip liquid liner in black @IL MAKIAGE icon high volume & intense curl mascara @Natasha Denona alloy cheek duo #makeup #halloween #halloween2023 #halloweenmakeup #halloweenlook #makeuphacks #halloweenhacks #lastminutehalloweencostumes #easyhalloweenmakeup ♬ sweater weather x after dark - ♫♡
Klasični vampirski videz
Če imate doma temnordečo šminko in črtalo za oči, si lahko narišete drobne kapljice krvi ob kotičkih ustnic, oči obrobite v črno ali temnorjavo in vaša preobrazba v zapeljivo vampirko je končana. Brez dodatkov in zapletanja.
@avashaw.ty Now where is Mr Salvatore 🤨 - - - @urban decay palette @MERIT Beauty mascara @Maybelline NY lip liner @milkmakeup eyeliner @Gisou gloss @bobbibrownth lipstick - #grwm#halloweencostume#vampiremakeup#halloweenmakeup#glowymakeup ♬ Wild one - Lanadelreycult
Mafijska dama
Iz omare vzemite plašč iz umetnega krzna ali eleganten plašč, dodajte sončna očala, rdečo šminko in visoke pete. Tako preprosto, pa vendar deluje, kot da ste pravkar stopili iz mafijskega filma.
@fashion222u #fashion222u #moodboard #halloweencostume #mobwife #halloween ♬ original sound - Tik Tok Ghostbuster
Ropar iz muzeja Louvre
Trenutno je ta kostum na družbenih omrežjih najbolj viralen. Izberite črna oblačila, odsevni brezrokavnik in nekaj nakita. Ta kostum je vsekakor preprost, aktualen in dovolj moden, da ni videti kot zadnja rešitev.
@heartdefensor i louvre this halloween costume idea 👑 ib: @jesssiemayy #halloweencostume ♬ original sound - Heart Defensor
Gospod in gospa Smith
Za pare, ki prisegajo na preprostost, je to odlična ideja. Potrebujeta le bela oblačila in rdeče dežne škornje. Dodajta še nekaj krvavih elementov in vaš filmski videz je ustvarjen.
@.sarbear_
mr and mrs smith💋💋💋♬ original sound - amèlie
Mačja ušesa iz las
Če nimate nobenih dodatkov, uporabite tisto, kar že imate – svoje lase. Iz dveh pramenov spletite kitki in ju oblikujte trikotnik ali polkrog. S črtalom si narišite še majhen smrček in brčice.
@carolinafreixa Last minute hot girl halloween costume idea!! With stuff you already have! creds to @arriella 🖤#halloweencostume #lastminutecostume #diycostume ♬ original sound - faygoawge
