Kako v zadnjem trenutku izdelati svoj kostum za noč čarovnic?

Noč čarovnic je tu, vi pa še vedno nimate kostuma? Ni razloga za paniko. Včasih je prav improvizacija tista, ki ustvari najboljše ideje. Za ta poseben večer pridejo v ospredje ideje, ki so domiselne, elegantne in brez nepotrebnega pretvarjanja. Poglejte okoli sebe, nekaj preprostih kosov, ki jih že imate doma, je vse, kar potrebujete. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo kostume, ki jih lahko ustvarite v zadnjih minutah.

Dva duhca na glavi

Za igrivo, a preprosto preobleko lase spnite v dve figi, čeznju položite bel prtiček in z alkoholnim flomastrom narišite črne oči. Nastala bosta dva simpatična duhca. Celoten kostum ne zahteva nič truda in zagotovo prinese veliko nasmehov.

Pajčevina iz ličil

S črnim črtalom ali svinčnikom za oči na eno stran obraza narišite pajčevino. Za večji učinek lahko dodate nekaj bleščic ali temno šminko. Rezultat je minimalističen, a ravno prav skrivnosten videz, idealen za tiste, ki prisegate na preproste detajle.

Klasični vampirski videz

Če imate doma temnordečo šminko in črtalo za oči, si lahko narišete drobne kapljice krvi ob kotičkih ustnic, oči obrobite v črno ali temnorjavo in vaša preobrazba v zapeljivo vampirko je končana. Brez dodatkov in zapletanja.

Mafijska dama

Iz omare vzemite plašč iz umetnega krzna ali eleganten plašč, dodajte sončna očala, rdečo šminko in visoke pete. Tako preprosto, pa vendar deluje, kot da ste pravkar stopili iz mafijskega filma.

Ropar iz muzeja Louvre

Trenutno je ta kostum na družbenih omrežjih najbolj viralen. Izberite črna oblačila, odsevni brezrokavnik in nekaj nakita. Ta kostum je vsekakor preprost, aktualen in dovolj moden, da ni videti kot zadnja rešitev.

Gospod in gospa Smith

Za pare, ki prisegajo na preprostost, je to odlična ideja. Potrebujeta le bela oblačila in rdeče dežne škornje. Dodajta še nekaj krvavih elementov in vaš filmski videz je ustvarjen.

Mačja ušesa iz las

Če nimate nobenih dodatkov, uporabite tisto, kar že imate – svoje lase. Iz dveh pramenov spletite kitki in ju oblikujte trikotnik ali polkrog. S črtalom si narišite še majhen smrček in brčice.

