Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
31. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
TikTok ideje kostum noč čarovnic

Petek, 31. 10. 2025, 4.00

7 ur, 33 minut

Kako v zadnjem trenutku izdelati svoj kostum za noč čarovnic?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Noč čarovnic, kostumi | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Noč čarovnic je tu, vi pa še vedno nimate kostuma? Ni razloga za paniko. Včasih je prav improvizacija tista, ki ustvari najboljše ideje. Za ta poseben večer pridejo v ospredje ideje, ki so domiselne, elegantne in brez nepotrebnega pretvarjanja. Poglejte okoli sebe, nekaj preprostih kosov, ki jih že imate doma, je vse, kar potrebujete. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo kostume, ki jih lahko ustvarite v zadnjih minutah.

Dva duhca na glavi

Za igrivo, a preprosto preobleko lase spnite v dve figi, čeznju položite bel prtiček in z alkoholnim flomastrom narišite črne oči. Nastala bosta dva simpatična duhca. Celoten kostum ne zahteva nič truda in zagotovo prinese veliko nasmehov.

@amberrosepeakehair Halloween hair 👻 #halloweenhair #hair #halloweenhairstyles #halloween2025 ♬ Halloween ・ cute horror song - PeriTune

Pajčevina iz ličil

S črnim črtalom ali svinčnikom za oči na eno stran obraza narišite pajčevino. Za večji učinek lahko dodate nekaj bleščic ali temno šminko. Rezultat je minimalističen, a ravno prav skrivnosten videz, idealen za tiste, ki prisegate na preproste detajle.

@lenkalul halloween hack that actually works🕸️🖤 AD using products i found in my @boxycharm & @IPSY Halloween Bundle 🫶🏼 video ib @Hollie Brooks product details: @LOVECRAFT BEAUTY dark dimension dual tip liquid liner in black @IL MAKIAGE icon high volume & intense curl mascara @Natasha Denona alloy cheek duo #makeup #halloween #halloween2023 #halloweenmakeup #halloweenlook #makeuphacks #halloweenhacks #lastminutehalloweencostumes #easyhalloweenmakeup ♬ sweater weather x after dark - ♫♡

Klasični vampirski videz

Če imate doma temnordečo šminko in črtalo za oči, si lahko narišete drobne kapljice krvi ob kotičkih ustnic, oči obrobite v črno ali temnorjavo in vaša preobrazba v zapeljivo vampirko je končana. Brez dodatkov in zapletanja.

@avashaw.ty Now where is Mr Salvatore 🤨 - - - @urban decay palette @MERIT Beauty mascara @Maybelline NY lip liner @milkmakeup eyeliner @Gisou gloss @bobbibrownth lipstick - #grwm#halloweencostume#vampiremakeup#halloweenmakeup#glowymakeup ♬ Wild one - Lanadelreycult

Mafijska dama

Iz omare vzemite plašč iz umetnega krzna ali eleganten plašč, dodajte sončna očala, rdečo šminko in visoke pete. Tako preprosto, pa vendar deluje, kot da ste pravkar stopili iz mafijskega filma.

@fashion222u #fashion222u #moodboard #halloweencostume #mobwife #halloween ♬ original sound - Tik Tok Ghostbuster

Ropar iz muzeja Louvre

Trenutno je ta kostum na družbenih omrežjih najbolj viralen. Izberite črna oblačila, odsevni brezrokavnik in nekaj nakita. Ta kostum je vsekakor preprost, aktualen in dovolj moden, da ni videti kot zadnja rešitev.

@heartdefensor i louvre this halloween costume idea 👑 ib: @jesssiemayy #halloweencostume ♬ original sound - Heart Defensor

Gospod in gospa Smith

Za pare, ki prisegajo na preprostost, je to odlična ideja. Potrebujeta le bela oblačila in rdeče dežne škornje. Dodajta še nekaj krvavih elementov in vaš filmski videz je ustvarjen.

@.sarbear_

mr and mrs smith💋💋💋

♬ original sound - amèlie

Mačja ušesa iz las

Če nimate nobenih dodatkov, uporabite tisto, kar že imate – svoje lase. Iz dveh pramenov spletite kitki in ju oblikujte trikotnik ali polkrog. S črtalom si narišite še majhen smrček in brčice.

@carolinafreixa Last minute hot girl halloween costume idea!! With stuff you already have! creds to @arriella 🖤#halloweencostume #lastminutecostume #diycostume ♬ original sound - faygoawge

Preberite še:

noč čarovnic
Trendi Kako za noč čarovnic doma pričarati strašljivo vzdušje?
Kris Jenner
Trendi "To je eden od mojih najljubših kostumov za noč čarovnic," pravi Kris Jenner
buče, noč čarovnic
Trendi Želite imeti najlepše buče v soseski? S temi triki vam bo to uspelo!
TikTok ideje kostum noč čarovnic
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.