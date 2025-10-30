Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
30. 10. 2025,
Četrtek, 30. 10. 2025, 4.00

Kako za noč čarovnic doma pričarati strašljivo vzdušje?

Taja Kaja Cekuta

noč čarovnic | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Noč čarovnic je čas, ko se lahko poigrate z domišljijo, temo in skrivnostnostjo. Ne glede na to, ali pripravljate zabavo, večer grozljivk ali preprosto želite v svoj dom vnesti malo strašljivega pridiha, lahko z nekaj premišljenimi detajli ustvarite vzdušje, ki bo popestrilo ta poseben dan. V nadaljevanju vam razkrivamo nekaj preprostih trikov, ki bodo v vaš prostor prinesli temačnost.

Osvetlitev je ključna

Prava svetloba ustvari temelje vsakega ambienta. Za noč čarovnic naj bo svetloba mehka, topla in skrivnostna. Uporabite sveče v steklenih kozarcih ali bučah ter lučke LED v oranžnih, vijoličastih ali rdečih odtenkih. Če imate balkon ali vrt, obesite nekaj zaves iz prosojnega blaga, ki jih bo veter rahlo premikal. Tako boste ustvarili iluzijo, da se po prostoru premikajo duhovi. 

noč čarovnic | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Dekor, ki pripoveduje zgodbo 

Še preden se lotite okraševanja, si zamislite koncept. Izberite tematiko, na primer zapuščena viktorijanska hiša, čarovniški brlog ali temačni gozd in se je držite pri vseh detajlih. V prostor lahko dodate suhe veje, pajčevine, črne sveče, stare knjige, stekleničke s čarobnimi napoji, ogledala z napisi s kredo, buče ter majhne podrobnosti, kot so črno perje, starinske fotografije ali ključi. To bo dodalo občutek skrivnostne zgodbe, ki se skriva za zidovi. 

noč čarovnic | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Zvok in vonj imata pomembno vlogo 

Zvok in vonj močno vplivata na doživljanje prostora. V ozadju naj tiho igra počasna instrumentalna glasba ali posnetki zvokov vetra, šepetanja in pokanja lesa. Za vonj uporabite dišeče sveče z aromami, kot so cimet, vanilja, dim, jantar ali kadilo, ki ustvarjajo občutek topline, a tudi skrivnosti. 

noč čarovnic | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Strašljivo pogrnjena miza 

Če pripravljate večerjo ali zabavo, poskrbite, da bo tudi miza del celote. Uporabite črn prt ali temno zaveso kot osnovo, dodajte kovinske ali steklene detajle, ki odbijajo svetlobo sveč, hrano pa postrezite v neobičajnih posodah. Piko na i bodo dodale tudi pijače, ki naj bodo v rdečih odtenkih.  

noč čarovnic | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ne pozabite na zunanjost 

Vhod v dom naj nakazuje, da se v njem skriva nekaj skrivnostnega. Postavite nekaj buč in sveč ali ovijte vrata s pajčevino in jih okrasite z umetnimi netopirji. Zvonec lahko začasno prekrijete s pajkovo mrežo ali črnim blagom, kar bo poskrbelo, da bo prostor v celoti zablestel.

