Juventus nekaj mesecev brez Vlahovića

Italijanski nogometni prvoligaš Juventus bo dva do tri mesece moral igrati brez srbskega napadalca Dušana Vlahovića, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Vlahović si je na sobotni prvenstveni tekmi proti Cagliariju poškodoval stegensko mišico.

Pri klubu so sicer dodali, da bodo za natančnejše postopke zdravljenja poškodbe morali opraviti dodatne preglede, a je trener Juventusa Luciano Spalletti dodal, da bo manjkal med dva do tri mesece.

V tej sezoni je Vlahović dosegel šest zadetkov za Juventus, ki je trenutno na sedmem mestu domače lige s petimi točkami zaostanka za vodilnim Milanom.

Preberite še: