Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
17.18

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Seria A Juventus Dušan Vlahović

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 17.18

1 ura, 13 minut

Poškodba

Juventus nekaj mesecev brez Vlahovića

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Dušan Vlahović | Foto Reuters

Foto: Reuters

Italijanski nogometni prvoligaš Juventus bo dva do tri mesece moral igrati brez srbskega napadalca Dušana Vlahovića, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Vlahović si je na sobotni prvenstveni tekmi proti Cagliariju poškodoval stegensko mišico.

Pri klubu so sicer dodali, da bodo za natančnejše postopke zdravljenja poškodbe morali opraviti dodatne preglede, a je trener Juventusa Luciano Spalletti dodal, da bo manjkal med dva do tri mesece.

V tej sezoni je Vlahović dosegel šest zadetkov za Juventus, ki je trenutno na sedmem mestu domače lige s petimi točkami zaostanka za vodilnim Milanom.

Preberite še:

David Neres
Sportal Gneča na vrhu serie A. Napoli ugnal Romo, Interjev Martinez kralj strelcev.
Christian Pulisic, AC Milan : Inter
Sportal Milanu derbi della Madonnina, Roma na vrh
Seria A Juventus Dušan Vlahović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.