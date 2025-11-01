Patrick Vieira ni več trener Genoe

Italijanski nogometni klub Genoa se je razšel s svojim francoskim trenerjem Patrickom Vieiro, je sporočil klub, ki v tej sezoni še ni zmagal. Nemška tiskovna agencija poroča, da je Viera nameraval že prej odstopiti od pogodbe, ki ga je vezala do leta 2027, ter da je bila prekinitev sodelovanja sporazumna.

Genova je zadnja v serie A s šestimi porazi in tremi remiji na devetih tekmah. V izjavi za javnost kluba je zapisano, da bo tehnični trener Roberto Murgita začasno prevzel vodstvo trenerske ekipe skupaj z Domenicom Criscitom. Ekipa bosta vodila že v ponedeljek na gostovanju pri Sassuolu.

Vieira, ki je s Francijo osvojil svetovno prvenstvo leta 1998 in evropsko prvenstvo leta 2000 ter klubske trofeje z ekipami, kot so Milan in Inter Milan ter Juventus in Arsenal, je Genovo vodil od novembra 2024.

V prejšnji sezoni serie A je ekipo popeljal na 13. mesto v domači ligi, preden so slabo začeli novo sezono. Zadnji neuspeh je bil domači poraz z 0:2 proti Cremoneseju pred tednom dni.

