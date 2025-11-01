Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
1. 11. 2025,
13.47

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Seria A odstop Genoa Patrick Vieira

Sobota, 1. 11. 2025, 13.47

1 ura, 30 minut

Patrick Vieira ni več trener Genoe

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Patrick Vieira | Patrick Vieira in nogometni klub Genoa sta se po seriji slabih rezultatov razšla. | Foto Guliverimage

Patrick Vieira in nogometni klub Genoa sta se po seriji slabih rezultatov razšla.

Foto: Guliverimage

Italijanski nogometni klub Genoa se je razšel s svojim francoskim trenerjem Patrickom Vieiro, je sporočil klub, ki v tej sezoni še ni zmagal. Nemška tiskovna agencija poroča, da je Viera nameraval že prej odstopiti od pogodbe, ki ga je vezala do leta 2027, ter da je bila prekinitev sodelovanja sporazumna.

Genova je zadnja v serie A s šestimi porazi in tremi remiji na devetih tekmah. V izjavi za javnost kluba je zapisano, da bo tehnični trener Roberto Murgita začasno prevzel vodstvo trenerske ekipe skupaj z Domenicom Criscitom. Ekipa bosta vodila že v ponedeljek na gostovanju pri Sassuolu.

Vieira, ki je s Francijo osvojil svetovno prvenstvo leta 1998 in evropsko prvenstvo leta 2000 ter klubske trofeje z ekipami, kot so Milan in Inter Milan ter Juventus in Arsenal, je Genovo vodil od novembra 2024.

V prejšnji sezoni serie A je ekipo popeljal na 13. mesto v domači ligi, preden so slabo začeli novo sezono. Zadnji neuspeh je bil domači poraz z 0:2 proti Cremoneseju pred tednom dni.

Preberite še:

Luciano Spalletti
Sportal Legionarja medsebojni dvoboj začenjata na klopi, Spalletti bo prvič vodil Juventus
Juventus
Sportal Lovrić praznih rok iz Torina, Begić pa iz Rima
Igor Tudor
Sportal Tudor ni več glavni trener Juventusa
Roma
Sportal Roma ujela vodilni Napoli, Lazio poglobil krizo Juventusa

Seria A odstop Genoa Patrick Vieira
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.