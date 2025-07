Ta trik z ličili spremeni obliko obraza v nekaj sekundah

Si želite bolj izoblikovane čeljusti brez lepotnih posegov? Na TikToku smo zasledili preprost trik s tekočim bronzerjem, ki v nekaj sekundah optično zabriše podbradek. Za to potrebujete le en pripomoček.

Obliko našega obraza lahko poudarimo že samo s pravilno uporabo ličil. S senčenjem spodnje čeljusti, sencami pod ličnicami in nanosom rdečila nekoliko višje optično podaljšamo obraz in usmerimo pogled stran od podbradka. Z nekaj potezami čopiča lahko ustvarite učinek napetega in bolj izklesanega videza brez uporabe filtrov.

