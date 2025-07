Tem znakom horoskopa bo letos poleti zmanjkovalo denarja

Dvojčka

Dvojčki so radovedni in razigrani, predvsem pa trošijo denar, kjerkoli se znajdejo. Ne kupujejo iz potrebe, ampak iz trenutnega vzgiba. Poletni festivali, spontani vikendi na morju, še en par sončnih očal "kar tako" ... Vse to se zdi super, dokler ne preverijo stanja na svojem računu. Letos poleti se jim obeta še posebej veliko vabil na vse strani, dvojčki pa težko rečejo ne. Posebno svarilo: začetek septembra bi jih lahko postavil na neprijetno trdna tla.

Tehtnica

Tehtnice imajo rade vse lepe stvari in tukaj ni nobene razprave. Trošijo za večerje v novih restavracijah, pijače na poletnih terasah, nova oblačila in kozmetiko, ker želijo uživati v življenju. S tem ni nič narobe, toda letos zvezde napovedujejo, da bodo pretiravale. Trošile bodo več kot ponavadi, da bi dajale vtis, da imajo vse pod nadzorom, čeprav jih bo skrbelo, da si tega ne morejo privoščiti. Kmalu bo napočil čas za odkrit pogled v denarnico.

Ribi

Ribe so glavni romantiki zodiaka, zato ne čudi, da jim poletje veliko pomeni. Rade ustvarjajo spomine, se prepuščajo čustvom in živijo v trenutku. Prav ta čustvena spontanost pa gre velikokrat v navzkriž s finančno stabilnostjo. To poletje bi lahko nenadzorovano trošile za potovanja, darila in različne načine bežanja pred resničnostjo. Ribe pogosto zapravljajo, da bi si izboljšale razpoloženje, to pa vodi k kratkotrajnem zadovoljstvu in dolgotrajnem minusu.