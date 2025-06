Ljudje, rojeni v teh znakih, varajo brez slabe vesti

Dvojčka

Dvojčki so radovedni, komunikativni in imajo radi vznemirjenje. Rutina jih hitro začne utrujati, potreba po stimulaciji – tako intelektualni kot čustveni – pa jih lahko hitro odpelje v kakšen vzporeden odnos. Če se jim zazdi, da jih partner ne razume ali ne sledi njihovemu ritmu, začnejo pozornost iskati drugje, pri tem pa jih prav nič ne grize slaba vest.

Strelec

Strelci bolj kot vse drugo potrebujejo svobodo. V teoriji so lahko zvesti, a bodo, če začutijo, da jih zveza duši, hitro poiskali izhod in to brez kakšne velike drame. Prevara zanje ni izdaja, ampak bolj trenutek osebne svobode, zato redko občutijo slabo vest. Dokler se počutijo svobodne, se strelcem vse zdi v najlepšem redu.

Vodnar

Vodnarji razmišljajo s svojo glavo in ne marajo slediti tujim pravilom, niti tistim ne, ki naj bi veljala v klasični ljubezenski zvezi. Njihov pogled na odnose je nekonvencionalen, če pa začutijo, da jih kdo sili v kalup, hitro poiščejo alternativne možnosti. Izogibajo se čustvenim vezem, zato tudi ne občutijo slabe vesti, če se zgodi kaj "postranskega".

Oven

Ovni so impulzivni in se pogosto predajo zanosu trenutka. Čeprav so lahko strastno predani, se znajdejo tudi v kočljivih situacijah, če njihovo zanimanje – telesno ali čustveno – vzbudi kdo drug. Tega ne načrtujejo, če pa se zgodi, ne bodo priznali, da so storili napako. Zanje so čustva povezana z akcijo, ne pa z analizo.