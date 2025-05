Ti znaki horoskopa živijo za trače in dramo

Dvojčka

Dvojčki ne opravljajo iz zlobe, ampak iz strasti do informacij. Njihovi možgani delajo hitreje od interneta, zato jim nič ne more uiti. Če se je kaj zgodilo, oni to vedo. Če se kaj bo zgodilo, imajo oni že teorijo o tem. Ničesar ne zadržijo zase, uživajo v prenašanju informacij, analiziranju in, seveda, diskretnem dodajanju začimb. Kaj pa je življenje brez sočnih izjav?

Lev

Levi ne le spremljajo vsako dramo, ampak jo pogosto tudi režirajo. Všeč jim je, ko se kaj dogaja, ko so stvari napete, ko se pogledi iskrijo. Čeprav bodo trdili, da jih trači ne zanimajo, je dovolj omeniti, da je nekdo o njih nekaj izjavil, in že imate vso njihovo pozornost. Levi živijo za scene, dialoge in trenutke, ko se kot v seriji ozrejo in rečejo: "Kako, prosim?"

Škorpijon

Škorpijoni informacije razumejo kot valuto. Čeprav ne bodo vsega obešali na veliki zvon, pa ste lahko prepričani, da vse spremljajo, vse vedo in vse beležijo. Obožujejo misterije, skrite pomene in zakulisne igre. Če se dogaja drama, škorpijon ve, kdo jo je zakuhal, kdo se bo pretvarjal, da je ni, in kdo bo na koncu najbolj jokal.