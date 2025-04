V teh znakih se rodijo največji narcisi

Lev

Levi so vladarji zodiaka in se tega dobro zavedajo. Obožujejo biti v središču pozornosti in imajo neprestano potrebo, da bi bili opaženi, slišani in pohvaljeni. Njihova samozavest je lahko privlačna, a ko postane pretirana, dajejo vtis, da jim je lasten ego pomembnejši od čustev drugih. Levi težko prenašajo kritiko in so hitro užaljeni, če ne čutijo dovolj občudujočih pogledov.

Oven

Ovni so rojeni vodje, a se njihova potreba, da bi bili prvi in najboljši, pogosto sprevrže v trmast boj za premoč. Ne prenašajo nasprotovanja in stežka priznajo zmoto. Čeprav so energični in drzni, včasih dajejo vtis, da so prepričani, da je njihovo mnenje edino pravilno. Njihova samozavest zlahka preide v aroganco, če se ne naučijo komunikacije z drugimi.

Dvojčka

Dvojčki so šarmantni in komunikativni, a jih njihova potreba po neprestani potrditvi in intelektualni prevladi pogosto privede do narcisoidnih vzorcev vedenja. Želijo si biti najzabavnejši v vsaki družbi, pozornost pa je zanje kot gorivo. Neredko zanemarijo čustva drugih, ko se pehajo za trenutki lastnega blišča in ob tem ne sprevidijo, da delujejo plehko in sebično.