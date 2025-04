Ti znaki horoskopa vsak mesec zapravijo več, kot zaslužijo

Lev

Levi obožujejo luksuz, pozornost in vtis, ki ga puščajo pri drugih, to pa pogosto vključuje draga oblačila, večerje in darila. Radi so videti dobro in se želijo vedno počutiti posebne, zato denar zapravljajo za stvari, ki poudarjajo njihov status. Čeprav so sposobni veliko zaslužiti, pa potreba po glamuroznem življenjskem slogu neredko preseže njihovo plačilno sposobnost.

Strelec

Strelci obožujejo svobodo in avanture, denar pa jim pogosto služi kot sredstvo za uživanje v življenju. Potovanja, nova doživetja in vznemirljive aktivnosti so jim veliko pomembnejše kot varčevanje ali načrtovanje proračuna. Strelci so večni optimisti in verjamejo, da bodo "že nekako zaslužili denar", zaradi česar pogosto nepremišljeno trošijo več, kot si lahko privoščijo.

Dvojčka

Dvojčki so radovedni, družabni in vedno v gibanju, to pa pomeni tudi, da svoj denar zapravljajo na najrazličnejše načine in za najrazličnejše stvari, pa naj gre za rundo pijače, tehnološke naprave ali drobnarije, ki so v nekem trenutku vzbudile njihovo pozornost. Svojih financ preprosto ne načrtujejo, ampak se prepustijo trenutnim željam, zaradi česar so pogosto v minusu.