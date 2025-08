Najbolj pasivno-agresivni ljudje se rodijo v teh znakih

Pasivno-agresivna komunikacija je za nekatere prava umetnost. To niso ne odkriti prepiri ne bučne razprave, ampak subtilne opazke, ironični komentarji in tišina, ki je močnejša od vsakega kričanja. Mojstri takšnih igric so predvsem trije znaki horoskopa.

Rak

Raki se redko spustijo v odkrit spopad. Raje se umaknejo, molčijo in izrečejo "vse je v redu" na način, ki vam bo prižgal vse alarme, čeprav ne veste, zakaj. Svoj pasivno-agresivni slog gradijo na čustvih, najpogosteje na užaljenosti. Njihov najljubši komentar je: "Nič ni, le razočaran sem." Čeprav so občutljivi in skrbni, pa znajo raki zelo vešče manipulirati z občutkom krivde, sploh če se počutijo zanemarjene. Tega seveda ne bodo povedali neposredno, boste pa nemudoma opazili drugačen ton.

Tehtnica

Tehtnice obožujejo skladnost in sovražijo konflikte. Ko pa so prizadete ali nezadovoljne, se njihova pasivna agresija izrazi skozi sarkastične komentarje, zavite v šarm. Rekle bodo: "Zanimivo, da si se tako odločil brez mene." To bodo pospremile z nasmehom in tudi ostrim pogledom. Vse, kar rečejo, zveni kot pohvala, obenem pa vas prebode kot puščica. Namesto da bi se prepirale, se tehtnice distancirajo in zatrjujejo, da niso jezne, obenem pa čakajo, da sami ugotovite, kje in kako ste storili napako.

Devica

Device opazijo prav vse in vse tudi zabeležijo - vsaj v svojih mislih. Ko so nezadovoljne, ne bodo vpile, vas bodo pa opomnile na vsako podrobnost, ki ste jo spregledali. To bodo storile s tisto pasivno-agresivno skrbnostjo: "Vem, da imaš veliko dela, a mislila sem, da ti to veliko pomeni." Njihov način komunikacije pogosto vključuje ironične opazke, "prijateljske" opomnike ali izrazit molk. Kritike redko izrečejo neposredno, namesto tega vas raje pustijo, da se ulovite v mrežo lastnih spodrsljajev.