Česa se vaš znak horoskopa najbolj boji, a tega noče priznati?

Oven

Strah pred izgubo nadzora

Ovni delujejo neustrašno in impulzivno, globoko pa jih plaši občutek nemoči. Ne prenašajo tega, da bi bili odvisni od drugih in da bi se stvari odvijale brez njihovega vpliva. Izguba nadzora je zanje enako strašljiva kot fizična nevarnost.

Bik

Strah pred izgubo varnosti

Biki cenijo stabilnost in domačnost. Najbolj se bojijo, da bi izgubili tisto, kar so zgradili, pa naj bo to materialno ali čustveno. Strah jih je sprememb, ki jih ne morejo predvideti ali načrtovati, zato se krčevito držijo svoje rutine.

Dvojčka

Strah pred dolgčasom in stagnacijo

Dvojčki si želijo neprestane stimulacije, pogovorov, gibanja in novosti. Globoko v sebi se najbolj bojijo občutka, da so obstali na enem mestu in se ujeli v rutino, iz katere ni izhoda. Dolgčas zanje ni neprijetnost, ampak nočna mora.

Rak

Strah pred zapuščanjem

Čeprav raki delujejo kot ljudje, ki vedno skrbijo za druge, globoko v sebi čutijo neizmeren strah, da jih bodo njihovi najbližji zapustili. Njihova potreba po čustveni varnosti je rezultat bojazni, da bodo izgubili ljubezen in bližino.

Lev

Strah pred nepomembnostjo

Levi želijo pustiti pečat, biti opaženi in cenjeni. Njihov daleč največji strah je, da bodo neopazni in da za svoj trud ne bodo dobili nobenega priznanja. Za njihovo samozavestno fasado se skriva močna potreba po potrditvi.

Devica

Strah pred neuspehom

Device imajo visoke standarde, ki jih postavljajo tako sebi kot drugim. Čeprav delujejo umirjeno in organizirano, je njihov največji strah, da bodo kaj spregledale, storile napako oziroma preprosto razočarale.

Tehtnica

Strah pred nesprejetostjo

Tehtnice si želijo miru in skladnosti, pa ne zato, ker bi bile šibke, ampak zato, ker jih globoko plaši misel, da jih kdo ne mara ali ne sprejema. Čeprav to težko priznajo, ne prenašajo situacij, v katerih morajo izbrati stran.

Škorpijon

Strah pred izdajo

Škorpijoni se redko odprejo, ko pa se, se popolnoma. Prav zato se najbolj bojijo možnosti, da jih bo kdo izdal, pa naj bo to čustveno izdajstvo ali izdaja zaupanja. Zaradi tega strahu se zapirajo vase in so močno sumničavi.

Strelec

Strah pred izgubo svobode

Strelci bolj kot vse drugo cenijo svojo svobodo. Njihov skriti strah je, da jih bo kaj oziroma kdo omejeval, prikoval na en kraj ali v situacijo, ki bo zadušila njihovega duha. Tega ne priznajo, a zbežijo vsakič, ko začutijo pritisk.

Kozorog

Strah pred neobvladljivostjo

Kozorogi so ambiciozni in odgovorni, za to krinko odločnosti pa se skriva strah, da bo ves njihov trud zaman. Bojijo se neuspeha, še bolj pa položaja, v katerem nečesa ne bi mogli nadzorovati ali popraviti s svojim delom.

Vodnar

Strah pred izključenostjo

Vodnarji so radi drugačni, na skrivaj pa jih močno plaši misel, da nikoli ne bodo našli svojega "plemena". Ker se bojijo izključenosti, se pogosto trudijo kar se da izstopati, medtem ko si globoko v sebi želijo povezanosti z drugimi.

Ribi

Strah pred soočanjem z realnostjo

Ribe so sanjaške, čustvene in intuitivne. Najbolj se bojijo, da se bodo razblinile iluzije, s katerimi se ščitijo. Soočanje s surovo realnostjo, še posebej če ta vključuje razočaranje ali izgubo, je zanje zelo boleče.