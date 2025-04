Moški, rojeni v teh znakih, ženskam slepo verjamejo

Ribi

Moški, rojeni v znaku rib, so izjemno romantični, čustveno odprti in svoje partnerice idealizirajo. Ko ljubijo, ljubijo močno in dosledno, njena čustva pogosto postavijo pred svoja. Verjamejo v ljubezen, ker si želijo pristne povezanosti, prav zato pa so zelo ranljivi. Tudi ko jih življenjske izkušnje učijo, da bi morali biti bolj oprezni, vedno znova upajo na najboljše. Njihova potreba po bližini je močnejša od vsakega suma, zato so pripravljeni verjeti tudi takrat, ko bi vsi drugi že odnehali.

Rak

Moški, rojeni v znamenju raka, si želijo globoke čustvene povezave, zato se nezavedno odprejo takoj, ko začutijo varnost in ljubezen. Njihovo zaupanje ni površno, ampak izvira iz prepričanja, da je povezanost nemogoča brez popolne iskrenosti in vzajemne predanosti. Ko se zaljubijo, v partnerici vidijo osebo, ki ji lahko zaupajo čisto vse – od najglobljih misli do največjih strahov. Čeprav imajo razvito intuicijo, jo pogosto zanemarijo, če jim srce reče, da je treba zaupati.

Tehtnica

Moški, rojeni v znaku tehtnice, verjamejo v ravnovesje, iskrenost in skupnost, v zvezi pa si želijo miru, stabilnosti in zaupanja. Potreba po skladnosti jih pogosto privede do tega, da partnerici popolnoma zaupajo, ker so prepričani, da njun odnos brez tega ne bi deloval. Praviloma se osredotočajo na notranje bistvo osebe, ne na njena dejanja, zato se jim nemalokrat zgodi, da ostanejo predani, ko bi morali že zdavnaj stopiti na zavoro, in ljubljeni osebi dajo več priložnosti kot kdorkoli drug.