V teh znamenjih se rodijo največji lomilci src

Dvojčka

Ljudje, rojeni v znamenju dvojčkov, so pogosto zelo šarmantni, duhoviti in privlačni, zaradi česar si jih marsikdo želi za romantične partnerje. A njihova potreba po stalnem vznemirjenju in spremembah pogosto privede do nepredvidljivih dejanj. Čustveno jih je težko ujeti in pogosto se niti ne zavedajo, kako globoko lahko prizadenejo svoje ljubljene. Zaradi svoje neodločnosti in muhavosti romantične odnose pogosto razdrejo nenadoma ali pa se brez razloga oddaljijo, kar njihove ljubljene močno prizadene.

Strelec

Strelci so znani po svoji svobodni duši in želji po neodvisnosti. Le redko ostanejo na enem mestu, isto pa velja tudi za zveze, ki ne izpolnjujejo njihovih potreb po rasti in pustolovščinah. V začetku zveze osvajajo z iskrenostjo in strastjo, pogosto pa ne razmišljajo o dolgoročnih posledicah svojih odločitev. Zaradi potrebe po svobodi strelci včasih odidejo iz razmerja, ko njihov partner to najmanj pričakuje. Čeprav tega ne počnejo namerno, pa njihovo nenadno oddaljevanje povzroča globoke čustvene rane.

Vodnar

Vodnarji so izvirni, neodvisni in pogosto zelo intelektualni, obenem pa tudi čustveno distancirani. Čeprav so njihova čustva intenzivna, jih redko kažejo na način, ki bi ga njihov partner razumel in sprejemal. Vodnarji na prvo mesto praviloma postavljajo svojo potrebo po osebnem prostoru in individualnosti, zaradi česar se njihovi partnerji počutijo zapostavljene oziroma čustveno zanemarjene. Ko se odločijo, da bodo odšli iz zveze, vodnarji to običajno storijo mirno in brez veliko razlage, kar še bolj prizadene.