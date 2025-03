Ti znaki horoskopa najhitreje izgubijo živce

Vsakdo izgubi potrpljenje, a nekateri ljudje na stresne situacije reagirajo hitreje in bolj burno kot drugi. Tri nebesna znamenja so še posebej znana po tem, da jih hitro kaj vrže iz tira.

Oven

Nikoli vam ne bo treba ugibati, ali ovne kaj moti, ker vam bodo to takoj povedali, in to na glas. Ne prenašajo čakanja in počasnih ljudi, ki preveč analizirajo stvari. Če ste kdaj bili v avtomobilu z ovnom, pred njim pa je nekdo vodil (pre)počasi, dobro veste, o čem govorimo. Toda tako hitro, kot se razjezijo, se ovni tudi pomirijo – medtem ko vi še vedno skušate doumeti, kaj se je zgodilo, so oni že pozabili, zaradi česa so se razburjali.

Dvojčka

Dvojčki so kot slaba spletna povezava – v enem trenutku vse dela popolno, že v naslednjem prekinja. Um dvojčkov dela sto na uro, če pa stvari ne potekajo tako, kot so si zamislili, jih zgrabi panika. Ste kdaj naleteli na človeka, ki je izgubil živce v restavraciji, ker se ni mogel odločiti, kaj bi naročil? Skoraj zagotovo je bil dvojček. To so ljudje s preveč mislimi in premalo potrpežljivosti, zato se jim v trenutkih, ki terjajo potrpežljivost, raje izognite.

Kozorog

Kozorogi sicer ne eksplodirajo tako glasno kot ovni in dvojčki, a ko poči, se raje umaknite na varno razdaljo. Ne prenašajo neorganiziranosti, neodgovornosti in ljudi, ki svojega dela ne opravljajo, kot je treba. Če bi radi kozoroga spraviti ob živce, zamudite na sestanek z njim ali pa mu za kakšno pomembno stvar recite, da jo boste opravili pozneje. Njihovi izpadi so morda bolj tihi kot pri ovnih, a trajajo veliko dlje.