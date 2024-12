Ljudje, rojeni v teh znakih, se vam pogosto zlažejo

Nekateri ljudje imajo do resnice dokaj ... kreativen pristop. Praviloma so pripadniki teh nebesnih znamenj.

Škorpijon

Škorpijoni so mojstri manipulacije in skrivnosti, zaradi česar so spletkarski, a tudi sumljivi. Prirojeno jim je, da informacije držijo zase in resnico govorijo le takrat, ko jim to koristi. Iskrenost je zanje vprašanje strategije, nikoli ne lažejo brez razloga, če pa se jim zazdi, da jim bo skrivanje resnice prineslo prednost, ne bodo oklevali. Ko jih soočite z lažjo, vas bodo skušali prepričati, da so delovali izključno v vašem interesu. Resnica je le še eno orožje v njihovem arzenalu prevlade in nadzora.

Tehtnica

Tehtnice v življenju potrebujejo harmonijo, ta potreba pa jih neredko privede v položaje, v katerih resnica postane relativna. Ne marajo konfliktov in so pripravljene izjaviti karkoli, če se s tem lahko izognejo neprijetni situaciji. Poštenost jim je pomembna, a jim je še pomembnejše ravnovesje v odnosih. Če jih ujamete pri laži, bo njihov izgovor, da ne želijo nikogar prizadeti. Ko lovijo ravnotežje med različnimi stranmi, pogosto malce zaobidejo resnico, da bi s tem vsi okoli njih ostali zadovoljni.

Dvojčka

Dvojčki imajo namazan jezik, njihova sposobnost prilagodljivosti pa pomeni tudi, da niso nujno najbolj iskreni. Saj ne lažejo namerno, a si radi pustijo odprte možnosti. Ko pripovedujejo zgodbo, vedno dodajo malo barvitosti, če pa jih pri tem ujamete, ne bodo priznali napake, ampak se le nasmejali. Zanje je resnica fleksibilna, prav tako kot njihova osebnost. Pogosto izrečejo tisto, kar ljudje po njihovem mnenju želijo slišati, in pri tem nimajo slabih namenov, ampak se želijo le izogniti neprijetnim situacijam.

Ribi

Ribe so največji umetniki zodiaka, njihova domišljija pa pogosto prekaša resničnost. Ko govorijo, je meja med resničnostjo in fikcijo pogosto zamegljena. Ribe ne lažejo z namenom, da bi koga prelisičile, ampak včasih preprosto tako globoko zaidejo v lastne sanje in fantazije, da tudi same verjamejo temu, kar govorijo. Zanje je iskrenost fleksibilna, ker se jim zdijo čustva pomembnejša od dejstev. Težko pa jih je ujeti pri laži, ker izžarevajo takšno nedolžnost, da jim vsi brez pomisleka verjamejo.