Znaki horoskopa, ki zmagajo v vsakem prepiru

Oven

Ovni so rojeni vodje in v vsakem konfliktu na plan pride njihov bojeviti duh. Ne marajo izgubljati in zato se vsakega prepira lotijo s polno močjo in energijo. Njihovi argumenti so vedno neposredni in neustrašni, pogosto pa gredo z glavo skozi zid, da bi dokazali svoj prav. Ne ustavijo se, dokler ne dobijo, kar želijo, in to takoj. Če se znajdete v prepiru z ovnom, se pripravite, da bo intenzivno. Vedno gredo do konca, pa naj gre za razpravo s prijateljem, v službi ali doma.

Škorpijon

Škorpijoni so mojstri strategije in pronicljivosti, v prepir pa se spustijo z jasnim ciljem, da bodo zmagali. Njihova moč se skriva v sposobnosti, da hitro spregledajo namere in motive sogovornikov. Pazljivo načrtujejo vsak korak, iščejo slabosti nasprotnika in jih izkoristijo za zmago. To je znamenje, ki nikoli ne pozablja in ki se vedno bori za pravico. Če se vam zdi, da je v prepiru s škorpijonom zavladal molk, se zavedajte, da se pripravlja na naslednjo potezo – ker nikoli ne izgublja.

Kozorog

Kozorogi so izjemno potrpežljivi, njihova vztrajnost v razpravah pa je naravnost legendarna. Njihova skrita moč je metodičen pristop k težavam. V prepire se ne spuščajo impulzivno, ampak imajo vedno načrt. Prednost pred vsemi preostalimi jim pa daje sposobnost, da ostanejo mirni in zbrani tudi takrat, ko stvari postanejo napete. V prepirih ostanejo logični in hladnokrvno analitični, da bi tako dokazali, da imajo prav. Prav zaradi te potrpežljivosti njihovi nasprotniki pogosto preprosto izgubijo živce in odnehajo.