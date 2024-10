Najbolj pohlepni ljudje se rodijo v teh znamenjih

Nekateri ljudje nikoli niso zadovoljni z "vrabcem v roki", ampak vedno iščejo nekaj več, pa naj bodo to dosežki ali materialno bogastvo. To velja predvsem za štiri znake horoskopa.

Oven

Ovni slovijo po strastni ambicioznosti, nikoli jim ni dovolj tisto, kar že imajo, ampak si vedno želijo več in so pripravljeni na kocko postaviti vse, da bi to dobili. Zaradi izredne tekmovalnosti so ves čas na lovu za novimi dosežki in so tako osredotočeni na naslednji korak, da pozabijo ceniti tisto, kar so že dosegli.

Lev

Levi obožujejo luksuz in pozornost, zato se težko zadovoljijo z majhnimi stvarmi. Želijo si vse najboljše in jim povprečnost preprosto ni dovolj. Njihov velik ego jih žene za večjimi in boljšimi stvarmi, a tudi ko dobijo, kar so si želeli, ne odnehajo in začnejo iskati kaj, kar bi jim prineslo še več prestiža.

Strelec

Strelci so znani po svojem pustolovskem duhu, zaradi ljubezni do raziskovanja pa praviloma nikoli niso zadovoljni s svojo trenutno situacijo. Nikoli jim ni dovolj tisto, kar imajo, ker ves čas iščejo nove izzive in doživetja. Njihov neprestani lov za svobodo in novimi doživetji jih žene v stalno iskanje neznanega.

Kozorog

Čeprav so kozorogi disciplinirani in praktični, jih lahko pogubi njihova ambicioznost. Nikoli niso zadovoljni s trenutnim stanjem, vedno hočejo več uspeha, moči in bogastva. Ves čas želijo nadzirati lastno usodo, zaradi česar pogosto tvegajo preveč, zaradi neizmernega strahu pred neuspehom pa varnost iščejo v materialnih stvareh.