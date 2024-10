Teh znakov horoskopa si ne želite za sodelavce

Oven

Ovni želijo vedno in povsod, tudi v poslu, biti prvi. Ker so impulzivni in tekmovalni, jih marsikdo le stežka prenaša. Radi prevzamejo pobudo, a ob tem le redko poslušajo mnenja drugih, saj so prepričani, da je njihov način najboljši. Zaradi svojega hitrega tempa so pogosto nepotrpežljivi do tistih, ki jim ne zmorejo slediti. Če hočete mirno in skladno delovno okolje, bo delo z ovnom velik izziv.

Dvojčka

Dvojčki so znani po tem, da lahko počnejo več stvari hkrati, a so ravno zato težavni sodelavci. Ker se ne morejo osredotočiti na le eno stvar in je edina stalnica pri njih sprememba, lahko hitro ustvarijo kaos na delovnem mesu. So družabni in komunikativni, a svoje sodelavce pogosto zmedejo, saj ni nikoli jasno, s čim se v tistem trenutku ukvarjajo.

Kozorog

Kozorogi tako sebi kot vsem okoli sebe postavljajo izjemno visoke standarde. So resni in predani delu, zato so pogosto zelo zahtevni sodelavci. So perfekcionisti, ki ne prenašajo napak in bodo brez zadržkov kritizirali delo drugih, če to ne zadovolji njihovih visokih meril. Čeprav so izredno delavni in zanesljivi, pa njihova potreba po nadzoru pogosto privede do napetosti v timu.

Vodnar

Vodnarji so znani po svojem izvirnem in inovativnem pristopu k poslu, a prav ta drugačnost pogosto predstavlja izziv za druge. Vodnarji radi stvari počnejo po svoje in se težko prilagodijo ekipi. So individualisti, ki pogosto pozabijo na potrebe in mnenje drugih. Čeprav so izjemni v reševanju problemov, pa njihovo neupoštevanje pravil hudo moti vse, ki imajo raje jasne smernice in organizacijo.

Lev

Karizmatični levi so rojeni voditelji, a so zaradi svojega močnega ega lahko neizmerno zoprni sodelavci. Radi so v središču pozornosti in vedno želijo priznanje za svoj trud, tudi takrat, ko gre za timsko delo. Če začutijo, da kdo ogroža njihov status v podjetju, lahko postanejo še posebej problematični, saj želijo vedno biti najboljši in najbolj prepoznavni.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni in strastni v vsem, kar počnejo, a je z njimi težko delati, ker so radi skrivnostni, pogosto pa tudi manipulativni. Le redko razkrijejo svoje prave namere in najraje delujejo iz sence, kar v ekipi ustvari nezaupanje. Škorpijoni so nedvomno predani delu, a so po drugi strani tudi konfliktni, kar lahko hitro privede do zoprnih situacij na delovnem mestu.