Nebesna znamenja, ki ne prenesejo nobene kritike

Rak

Raki so globoko čustveni in občutljivi, zaradi svoje močne empatije in skrbi za druge pa so pogosto zelo ranljivi, ko pride do kritike na njihov račun. Tudi ko dobijo konstruktivno kritiko, raki to vzamejo zelo osebno. Namesto da bi kritiko razumeli kot nekaj, kar jim bo pomagalo, da se izboljšajo, se raje zaprejo v svoj notranji svet in preizprašujejo lastno vrednost.

Ribi

Ribe so izrazito intuitivne in občutljive, pogosto pa preveč analizirajo namere drugih, zato si tudi vsako kritiko razlagajo tako, da še okrepi njihove čustvene odzive. Ob povratnih informacijah težko ostanejo objektivne, ker si vse jemljejo k srcu. Zaradi prirojene nežnosti in čustvenosti težko ločijo občutke od objektivnih dejstev in kritike ne vidijo kot pot k izboljšanju.

Lev

Čeprav levi delujejo polni samozavesti, so v svojem bistvu občutljivi in le stežka sprejmejo kritiko. Radi so v središču pozornosti in uživajo v potrditvah svojih uspehov, če pa dobijo povratne informacije, ki izpostavljajo njihove slabosti, jih to prizadene bolj, kot so pripravljeni priznati. Namesto da bi kritiko sprejeli, se levi odzovejo defenzivno in takoj stopijo v bran svojemu ravnanju.