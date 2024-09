Zveze med temi znaki horoskopa so obsojene na propad

Dvojčka in devica

Dvojčki so družabni, prilagodljivi in ves čas iščejo nova doživetja, medtem ko so device analitične, kritične in imajo raje rutino. Čeprav se sprva povežejo z intelektualnimi pogovori, začne dvojčke kmalu motiti potreba po nadzoru in organizaciji, ki jo imajo device. Po drugi strani se devicam dvojčki zdijo preprosto preveč kaotični in nezanesljivi za stabilno zvezo.

Lev in škorpijon

Levi so radi v središču pozornosti in iščejo partnerja, ki jih bo podpiral in občudoval, medtem ko so škorpijoni intenzivni, posesivni in globoko čustveni. Ta kombinacija hitro postane toksična, saj lev ne prenese škorpijonovega ljubosumja in posesivnosti, škorpijona pa moti levova potreba po neprestanih priznanjih in pohvalah. Strast med njima je lahko močna, a bitka za premoč pogosto privede do konfliktov.

Strelec in bik

Strelci obožujejo svobodo, so neodvisnega duha in ves čas iščejo nove pustolovščine, medtem ko biki obožujejo stabilnost in varnost. Čeprav se sprva lahko dopolnjujejo, bo bike hitro začela frustrirati strelčeva potreba po samostojnosti in bežanjem pred obvezami. Po drugi strani se strelcem biki zdijo preveč dolgočasni in zapeti, da bi razumeli njihov pustolovski duh.

Kozorog in vodnar

Kozorog je ambiciozen, resen in predan tradicionalnim vrednotam, medtem ko je vodnar inovativen, nekonvencionalen in usmerjen v prihodnost. Čeprav sta oba intelektualca, so razlike v njunih življenjskih pristopih pogosto prevelike. Kozorogu se bo vodnar zdel preveč nepredvidljiv in uporniški, medtem ko bo vodnar kozoroga doživljal kot preveč konservativnega in zapetega.