Ti znaki horoskopa so najboljši lažnivci

Nekatera nebesna znamenja izstopajo po tem, da so mojstri zavajanja in laži. Znajo izkrivljati resnico in manipulirati, da bi vodo speljali na svoj mlin.

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji dvoličnosti. Ta dvojnost jim omogoča, da se prilagodijo praktično vsaki situaciji, zaradi tega pa so izjemno prepričljivi, ko govorijo tisto, kar si želite slišati. Imajo hiter in nabrušen jezik, so inteligentni in vedo, kako resnico oblikovati glede na svoje potrebe.

So tudi mojstri prikrivanja, zato je težko spoznati njihove resnične namene. Če se znajdete v situaciji, ko vas dvojček prepričuje o nečem, bodite pripravljeni na možnost, da je resnica le del tistega, kar ste slišali.

Škorpijon

Škorpijoni slovijo po svoji skrivnostnosti in globoki čustveni inteligenci. So strastni, a tudi izjemno maščevalni, zaradi česar so nevarni, ko gre za zavajanje.

Svojo intuicijo znajo izkoristiti za to, da natančno ocenijo slabosti drugih in te informacije uporabijo v svojo korist. Njihove laži so pogosto prefinjene, zapletene in dobro premišljene. Škorpijoni le redko lažejo brez razloga – ko to počnejo, gre običajno za del širšega načrta ali strategije, s katero si želijo zagotoviti prednost.

Tehtnica

Tehtnice so znane po svoji ljubeznivosti in šarmu, pa tudi potrebi po harmoniji in miru. Ker se na vse kriplje skušajo izogniti konfliktom, si pogosto pomagajo z nedolžnimi lažmi, da bi ohranile skladne odnose.

Njihov šarm pa je lahko tudi priročno orodje za manipulacijo, še posebej takrat, ko želijo obdržati ravnotežje v situacijah, ki jim niso povsem po godu. Čeprav njihovo zavajanje ni nujno zlonamerno, pa so lahko izjemno prepričljive in jih je težko spregledati.

Ribi

Ribe so znamenje, ki živi v svetu domišljije in intuicije. Ker se z drugimi znajo povezati na čustveni ravni, znajo ugotoviti tudi, kaj ljudje želijo oziroma morajo slišati.

Zaradi tega ribe izkoriščajo svojo ustvarjalnost, ko je treba ustvariti zgodbo, ki se sklada s situacijo, in pogosto zabrišejo mejo med resničnostjo in fikcijo. Njihova motivacija za laganje je običajno iskrena želja, da bi sebe ali druge zaščitile pred čustveno bolečino, a zaradi tega niso nič manj učinkovite lažnivke.

Lev

Levi so rojeni vodje in mojstri hvalisanja. Ker potrebujejo pozornost in priznanje, se neredko predajo pretiravanju ali celo izmišljanju laži, da bi naredili dober vtis.

Svojo karizmo in avtoriteto znajo izkoristiti za to, da bi dogajanje in pogovore zapeljali v svojo korist. Laži znajo izreči tako prepričljivo, da jim ljudje verjamejo brez trohice dvoma.